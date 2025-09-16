Exsenadora exige a Peña explicar el origen de los sobres con miles de dólares

La exsenadora Desirée Masi utilizó su red social X para exigir a Santiago Peña una explicación con relación a la denuncia de sobres con miles de dólares en Mburuvicha Róga. Cuestionó que el mandatario haya hecho su descargo a través de un tuit y le recordó que todos los funcionarios públicos tienen la obligación de declarar sus ingresos y facilitar trazabilidad.