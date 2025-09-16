Exsenadora exige a Peña explicar el origen de los sobres con miles de dólares

A través de una publicación en su red social X, la exsenadora Desirée Masi exigió al presidente de la República, Santiago Peña, una explicación sobre la denuncia de sobres con miles de dólares en Mburuvicha Róga y del maltrato propinado a la familia de la señora que trabaja con ellos.
“Por lo visto, Santiago Peña cree que la sesión de Senadores y el circo de Yamy Nal puede distraer lo GRAVE de la denuncia en su contra, lanza un tuit de lo último y es su explicación? ¡OLVÍDATE!“, fue lo primero que escribió Desirée.
A continuación manifestó: “¿Sobres de dinero en efectivo en Mburuvicha Róga?? De eso no se vuelve así nomás. Además de lo relatado por la señora y su esposo (polígrafo, violación del derecho a la defensa, persecución, etc.) resulta que estaba pagando con plata pública a quienes trabajaban en su casa desde antes y los nombró o contrató en el gabinete civil".
“Usted tiene que aclarar origen de sobres con dinero (dólares) en efectivo en Mburuvicha Róga. Todos los funcionarios públicos tienen obligación de declarar ingresos y facilitar trazabilidad (bancos y/o financieras)”, expresó.
Para finalizar, sostuvo: “Lo que hizo con la señora que trabajaba con Ud. y su familia es otro tema y es ilegal y miserable. Sospecha de soborno, coimas, enriquecimiento ilícito y/o lavado de dinero”.