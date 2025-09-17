Bachi ataca a exempleada de Peña por “nepotismo empotrado en Mburuvicha Róga”, como si ella tuviera el poder de nombrar

En conversación con medios de comunicación este miércoles, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez (ANR, Partido Colorado), presidente del Congreso, calificó como una “fábula” el escándalo generado por una denuncia de una exempleada de la residencia presidencial, Mburuvicha Róga, quien habló de la supuesta aparición de sobres con decenas de miles de dólares en efectivo en la casa del presidente, entre otras irregularidades.

Luz Candado, coordinadora de cuidados domésticos en Mburuvicha Róga, cargo que tuvo hasta julio de este año, denunció que fue despedida luego de ser acusada sin pruebas por la supuesta desaparición de dinero en efectivo de la residencia presidencial.

Candado afirma que tanto ella como otros dos familiares suyos que trabajaban en Mburuvicha Róga fueron sometidos a pruebas de polígrafo por personal militar.

Lea más: Peña evita hablar de los “sobres del poder” y solo se refiere a familia despedida

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, la exempleada del presidente Santiago Peña dijo que el despido se produjo poco después de que ella entregara al mandatario dos sobres con alrededor de 100.000 dólares en efectivo cada uno que fueron hallados en un quincho de la residencia meses antes y que nunca habían sido reclamados por nadie.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Bachi: “Se aprovechó de la investidura del presidente”

El senador Núñez, aliado del presidente Peña, atacó a Candado y a su familia diciendo que se trata de un “caso de nepotismo empotrado en Mburuvicha Róga”, en referencia al hecho de que dos familiares de la mujer también trabajaban en la residencia presidencial.

Dijo que la familia de la exempleada presidencial “se aprovechó de la investidura del presidente y creó una fábula”.

Lea más: Johanna Ortega: si dinero lícito desapareció de Mburuvicha Róga, ¿por qué Peña no hizo la denuncia?

Candado era empleada doméstica privada de Peña antes de que comience su periodo como presidente y fue designada funcionaria del Gabinete Civil como coordinadora de cuidados domésticos de Mburuvicha Róga por el mandatario, de modo que su remuneración corriera por cuenta del Estado, y ya no de la familia Peña.

De acuerdo con el relato de Núñez y los hurreros cartistas quieren instalar en redes sociales, Candado lideraba un poderoso clan que influía en las decisiones de Santiago Peña, ya que disponía las contrataciones de familiares y allegados.

“Salvo que uno tenga rayos X...”

Sobre la supuesta existencia de sobres con miles de dólares en efectivo en Mburuvicha Róga, el senador Núñez dijo que en la imagen que Candado presentó como prueba solo se puede ver un sobre y que “salvo que uno tenga rayos X como Superman” no se puede saber qué había en su interior.

Lea más: Sobres del Poder: Preguntan de dónde sale el “Tañarandy” para Santi Peña y cartistas aplican censura en Diputados

En un mensaje publicado ayer en redes sociales, el presidente Peña habló de “relatos torcidos y alejados de la verdad” en referencia a las publicaciones periodísticas sobre el caso y alegó haber actuado “conforme a derecho” en el trato dado a los empleados despedidos, pero no hizo referencia a los supuestos sobres con dinero.

Al igual que Peña, Bachi intentó desviar el foco acerca de la existencia de sobres con miles de dólares en efectivo en la residencia presidencial y tampoco habló de la acusación de robo de dinero que pesa sobre Candado, que motivó su despido, pero no fue denunciada oficialmente a la Policía Nacional ni a la Justicia.

Por el contrario, se recurrió al concurso de poligrafistas y polígrafos militares, pero los resultados de su intervención tampoco fueron informados oficialmente.