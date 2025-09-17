LosSobresDelPoder: Nakayama exige a Peña aclarar escándalo porque su comunicado es “insuficiente”

El presidente Santiago Peña debe brindar explicaciones claras y detalladas sobre el escándalo #LosSobresDelPoder, que rodea a Luz Maribel Candado Romero, exfuncionaria de Mburuvicha Róga, según afirmó el senador liberal Eduardo Nakayama. La mujer denunció haber sido desvinculada tras ser acusada de manera irregular de robar fajos de dinero en efectivo.

“Yo pienso que esto se tiene que esclarecer. Es una acusación sumamente grave de una funcionaria que trabajaba muy de cerca con la familia presidencial”, expresó el senador.

Agregó que “pienso que esto no puede quedar solamente allí” al referirse al comunicado que el mandatario emitió sobre el caso a través de sus redes, que no detalla sobre la procedencia de los fajos de dinero ni los motivos de su existencia, así tampoco las razones precisas de la desvinculación de su exfuncionaria.

Lea más: Senador remarca que el presidente nunca negó la existencia del dinero denunciado

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Nakayama cuestiona arbitrariedad y abuso

La denunciante afirmó que fue sometida de manera irregular a una prueba de polígrafo, hecho que debe ser aclarado si fue irregular, según Nakayama.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El senador subrayó que “todo lo que le rodea a este caso tiene tufo a irregularidad, a arbitrariedad y a abuso”.

Además, señaló que la versión de la extrabajadora le pareció sincera. “Yo no soy polígrafo para decir si decía la verdad o no, pero a mí me pareció sincera ella en su declaración”, dijo.

Exige transparencia sobre el dinero y su origen

Consultado sobre la supuesta existencia de sobres con miles de dólares en la residencia presidencial, Nakayama sostuvo que “primero se tiene que explicar si es que efectivamente había o no ese dinero, qué es lo que se estaba moviendo, por qué; esas fotos que aparecieron y que circularon, si son ciertas o no”.

Remarcó, posteriormente, que “la ciudadanía espera una explicación acabada sobre lo que pasó”.

Lea más: Peña evita hablar de los “sobres del poder” y solo se refiere a familia despedida

Debió presentar denuncia formal

El liberal también indicó que el mandatario debió haber presentado una denuncia formal ante la desaparición de fajos de dinero de su residencia y no solamente desvincular a sus funcionarios de Mburuvicha Róga.

“El presidente debería de haber hecho una denuncia si fuese lógicamente una pertenencia de él o algo. Uno puede guardar su plata o lo que fuese, pero lo más lógico en estos casos es que uno haga una denuncia”, expresó.

Al ser consultado si Peña evitó denunciar porque no podría justificar el origen de los fondos, Nakayama respondió: “Y si es que eso es así, efectivamente”.

Rol de Seprelad y la obligación presidencial

Sobre la posibilidad de que la Seprelad inicie una investigación, el senador resaltó que existe un protocolo de actuación.

“No es tan fácil así como para que pueda iniciar, salvo que haya una denuncia concreta. Pero sí pienso que desde el mismo entorno presidencial y desde la presidencia tienen que tratar de aclararlo”, insistió.

Nakayama, asimismo, cuestionó la comunicación emitida ayer por el mandatario a través de sus redes “es insuficiente. Debería de aclararse un poco más con relación a lo que acusa esta señora”.