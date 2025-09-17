Peña recibía en Mburuvicha Róga al fiscal general sin incluirlo en agenda, según exempleada

En declaraciones brindadas a ABC Color, Luz Candado, exama de llaves de la residencia presidencial, Mburuvicha Róga, quien dijo haber sido despedida tras ser acusada sin pruebas de la desaparición de dinero y denunció la supuesta aparición de sobres con miles de dólares en la casa presidencial, explicó su decisión de no recurrir al Ministerio Público.

Luz Candado fue empleada doméstica privada del presidente Santiago Peña antes de que este llegara al poder y luego fue nombrada por decreto “coordinadora” en Mburuvicha Róga, cargo que tuvo hasta julio de este año, cuando - según su denuncia - fue despedida luego de ser acusada sin pruebas por la desaparición de dinero en efectivo de la residencia presidencial.

Candado afirma que ella y otros dos familiares suyos que trabajaban en Mburuvicha Róga fueron sometidos a pruebas de polígrafo por personal militar. La supuesta desaparición de dinero nunca fue denunciada formalmente por el presidente.

Además, la exempleada del presidente dijo que el despido se produjo poco después de que ella entregara al presidente dos sobres con alrededor de 100.000 dólares en efectivo cada uno que habían sido hallados en un quincho de la residencia meses antes y que nunca habían sido reclamados por nadie.

Reuniones con el fiscal general fuera de agenda

Al preguntársele por qué no recurrió a la Fiscalía para denunciar la injusticia que afirma se cometió en su contra y la llamativa existencia de sobres con miles de dólares en efectivo en Mburuvicha Róga, Candado dijo no confiar en el Ministerio Público y reveló que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, fue recibido varias veces en “la parte privada” de la residencia presidencial por Peña, sin que esas visitas sean incluidas en la agenda oficial del presidente.

Como prueba, Candado reveló una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp que tuvo el 17 de julio de 2024 con otro empleado de Mburuvicha Róga que le indica que “la gente del fiscal general” preguntaba si habían sido hallados unos anteojos que habrían sido olvidados en la “visera” - una zona privada de la casa presidencial, donde supuestamente también fue hallado uno de los sobres con dinero –.

En la agenda oficial del presidente Peña para el día anterior, el 16 de julio, no figura una reunión con el fiscal general Rolón en Mburuvicha Róga.

Ese día, según la agenda, el mandatario solo recibió allí al gobernador de Cordillera, Denis Lichi, y a “representantes” de ese departamento; a Javier Esquivel, del Ministerio de la Defensa Pública; al fobernador de Caaguazú, Marcelo Soto; y a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión.