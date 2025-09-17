Senado sanciona modificación presupuestaria de G. 13 mil millones para Defensa Pública

El proyecto del Poder Ejecutivo sancionado aprueba la transferencia de créditos para el Ministerio de Defensa Pública equivalentes a G. 13 mil millones que servirá para ajustar el presupuesto de gratificaciones por servicios especiales, jornales, honorarios profesionales, otros gastos del personal, servicios básicos, de imprenta y comunicaciones, bienes de consumo e insumos de oficina, equipos de transporte, muebles y enseres, equipos de computación y otras transferencias corrientes, a ser financiados con la utilización de créditos presupuestarios de 265 cargos vacantes.

El presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) mencionó que el ministro de la Defensa Pública, Javier Esquivel, explicó en la reunión de la comisión la necesidad de realizar el ajuste del presupuesto del Ministerio “al efecto del fortalecimiento operativo institucional, ya que se utilizan cargos vacantes para proveer de recursos a gastos de financiamiento misional de la institucional”, y enfatizó que no implica un incremento del presupuesto.

La decisión del Congreso se da en pleno estudio del Presupuesto General de la Nación 2026.

La iniciativa se fundamenta en lo dispuesto en la Ley de Administración Financiera del Estado, que establece que la creación de nuevos cargos y la modificación de las remuneraciones previstas en el Presupuesto General de la Nación sólo pueden realizarse mediante ley.

Asimismo, la normativa faculta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a adecuar códigos, conceptos y la programación de los montos consignados, garantizando la correcta registración, imputación y ejecución presupuestaria.