Cartistas dejan impune a Zenaida en el caso “peaje salarial” y la premian como titular ante el Parlasur

El cartismo pasó por alto las denuncias sobre un supuesto “peaje salarial” a funcionarios del Senado que incluso fue denunciado por senadores de la oposición en una reunión de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y que vinculan a la senadora Zenaida Delgado y a su pareja Gustavo Vera Santander.

El 1 de setiembre pasado, la senadora Celeste Amarilla (PLRA), en una reunión de la Mesa Directiva y de los líderes de todas las bancadas, denunció que funcionarios del Senado que están a cargo de la senadora Delgado serían víctimas de un “peaje salarial”, que consiste en el descuento de un porcentaje de sus salarios para mantenerse en sus cargos.

La denuncia también salpica a la pareja de la senadora, Gustavo Vera Santander, quien, según fuentes legislativas, funge en el Senado como una especie de jefe de gabinete de la senadora, sin ser funcionario de la institución. Se menciona que la senadora Delgado delegaba a Vera permisos y órdenes de trabajo para los funcionarios.

Premiada con un cargo en el Parlasur

La senadora, lejos de ser castigada, fue premiada como titular del Parlasur en reemplazo de Norma Aquino alias Yamy Nal, quien el martes fue expulsada del Senado por audios filtrados en los que se develaba un esquema de compra de votos, repartija de una donación entre cartistas y apriete para obtener contratos y ventajas en Itaipú.

A sabiendas del resultado, Zenaida ya viajó al Uruguay con sus colegas senadores y diputados para jurar como titular y así lo hizo junto al diputado Miguel del Puerto y el senador Pedro “Pipo” Díaz Verón, ambos del cartismo.

El 20 de setiembre se cumplirá un año de que la Asesoría Jurídica de la Cámara de Senadores en un dictamen eximió de responsabilidad administrativa y judicial a la senadora Delgado y a su pareja por el incendio de un minibús, propiedad del Congreso.

En el sumario que afectó solo a funcionarios del Parlamento, ni siquiera se incluyó a la senadora, ExCruzada Nacional. Al final, el contribuyente terminó pagando el daño.

Reparación que recayó en los contribuyentes costó G. 48 millones

Efectivamente, en marzo de este año se confirmó que la reparación del vehículo siniestrado del Senado que fue utilizado por la senadora cartista Zenaida Delgado cuando iba de viaje con su pareja a San Pedro recayó a cuenta de todos los contribuyentes, según se desprende de un informe oficial.

Según consta en el pliego de bases y condiciones, el año pasado la reparación total y los gastos adicionales por el vehículo fue de G. 48.090.907, es decir es el monto que recae en todos los contribuyentes y el monto del seguro para el Hyundai siniestrado es de G. 220.000.000.

Zenaida asumió recientemente la comisión de Desarrollo en reemplazo del senador Arnaldo Samaniego (ANR), quien preside la comisión de Asuntos Electorales. A causa de la serie de irregularidades denunciadas en la Mesa Directiva del Senado, tres funcionarios antiguos de la comisión pusieron a disposición sus cargos a la Dirección de Talento Humano y Zenaida ya ubicó a sus leales en los cargos.

La senadora Amarilla mencionó que pidió, al igual que otros senadores al presidente del Senado, que tome medidas al respecto. Hasta la fecha, “Bachi” Núñez sigue sin tomar ninguna intervención sobre el caso. Al final, la oposición tampoco incluyó el caso como en principio habían señalado.