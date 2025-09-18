Diplomáticos de EE.UU. se reunieron con Bachi en el Senado

Al término del encuentro, Alter grabó un breve mensaje para las redes sociales de Núñez y no hubo declaraciones a medios de prensa. El titular del Congreso tampoco brindó detalles. Acompañó la reunión el ministro consejero interino de la Embajada de EE.UU., Aaron Pratt.

Lea más: Experto antidrogas es el nuevo encargado de Negocios de EE.UU. en Paraguay

En el video, Alter dijo que tuvo una excelente conversación con “el senador Bachi”, “sobre todos los temas que tenemos en común entre los Estados Unidos y Paraguay”.

Agregó que “compartimos el deseo de profundizar esta relación y seguir trabajando juntos para nuestros países y una región más segura, más fuerte y más prospera”, manifestó.

Desde el Senado indicaron que la reunión abarcó un diálogo productivo sobre temas de interés común y el fortalecimiento de la cooperación bilateral.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El lunes fue con Latorre

El lunes último, Alter Pratt, y el especialista Cosme Torres, también visitaron al titular de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), y dijeron que la reunión fue “para la búsqueda de mayores inversiones para nuestro país, desarrollar cooperación en materia de seguridad y con relación a otros aspectos de interés para ambos países”.