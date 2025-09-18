Sobres del Poder: “La desvergüenza ha tocado fondo”, dice diputado González

El diputado Roberto González (ANR, Añeteté) apuntó que, tras darse a conocer las sospechas que salpican al presidente de la República, Santiago Peña y los presuntos “sobres” con hasta US$ 200.000 hallados en Mburuvicha Roga, se ha tocado fondo y “más que nunca, creo que nuestra acción política debe reencauzarse por el camino de la ética y de la moral” y es imperativo que el mandatario dé explicaciones más allá de un “comunicado insulso”.

“Yo no puedo cerrar los ojos ante los escándalos que conmueven los cimientos del propio Poder Ejecutivo, con esos sobres o fajos de origen desconocido que contienen dólares y circulan por Mburuvicha Róga. Siento que la desvergüenza ha tocado fondo”, señaló el diputado colorado disidente.

El mismo reprochó que muchos de sus correligionarios oficialistas quieren hacer la vista gorda ante el escándalo, o incluso censuraron el debate en la última sesión de Diputados, donde cerraron la etapa de oradores para que no se hable de los “Sobres el Poder”.

“Como parlamentario, me niego a permanecer impasible ante la sospecha de un acto de corrupción de tales proporciones, sin importar el partido de donde venga. No estoy dispuesto a ser cómplice de la impunidad que desde hace años corroe las entrañas de nuestra República”, insistió.

El legislador dijo querer desmarcarse claramente de actual Ejecutivo, a quién recordó que tiene la obligación de aclarar las sospechas. “Para mí, este es el momento de enviar señales claras a la ciudadanía sobre nuestra voluntad de un manejo honesto y transparente de la gestión pública” y que, al menos él, no convence con un comunicado que no dice nada.

El único pronunciamiento de Peña respecto al tema fue una publicación en X, donde únicamente se refiere a la relación laboral pasada con la denunciante Luz Maribel Candado, pero omite referirse a los presuntos millonarios sobres “olvidados” en el quincho de Mburuvicha Roga, entre otros puntos.

“Si me dejo convencer por comunicados insulsos que solo tratan de desviar la atención de los hechos evidentes, puedo asegurarles que estoy convencido de que la historia no nos absolverá. Cada uno de nosotros debe elegir en qué vereda del futuro quiere ubicarse”, apuntó.