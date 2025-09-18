Hay que analizar juicio político al presidente Peña, dice senador

En conversación con medios de comunicación este jueves, el senador Éver Villalba (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) opinó que se justifica analizar la posibilidad de un juicio político ante el escándalo que gira en torno al presidente Santiago Peña tras la revelación de que presuntamente recibía a proveedores del Estado fuera de agenda en Mburuvicha Róga y la denuncia de una exempleada que habla de sobres con miles de dólares en efectivo encontrados en la residencia presidencial.

Luz Maribel Candado, excoordinadora de trabajos domésticos en Mburuvicha Róga, denunció esta semana haber sido despedida luego de ser acusada sin pruebas por la desaparición de dinero en efectivo de la residencia presidencial.

Candado afirma que ella y otros dos familiares suyos que trabajaban en Mburuvicha Róga fueron sometidos a pruebas de polígrafo por personal militar. La supuesta desaparición de dinero nunca fue denunciada por el presidente `Peña ante el Ministerio Público.

Además, la exempleada del presidente dijo que el despido se produjo poco después de que ella entregara al presidente Peña dos sobres con alrededor de 100.000 dólares en efectivo cada uno que habían sido hallados en un quincho de la residencia meses antes y que nunca habían sido reclamados por nadie.

Candado reveló también - proveyendo chats de WhatsApp como evidencia – que varias personas, entre ellas proveedoras del Estado y socios comerciales del mandatario como Miguel Cardona, accionista de Comepar S.A. - principal proveedora del programa de alimentación escolar “Hambre cero” del gobierno – o Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vazquez SAE – con grandes contratos con el Estado a través de empresas como Itti o Ueno Seguros – fueron recibidos por Peña en la residencia presidencial sin que esas visitas fueran incluidas en la agenda oficial de la Presidencia.

Llama a analizar juicio político

El senador Villalba dijo que las revelaciones generan sospechas de que “en Mburuvicha Róga se recibe dinero a cambio de favores” y especuló que el presidente Peña “probablemente no puede justificar” el dinero en efectivo que - según la denuncia de Candado - fue hallado en la casa presidencial.

“Tendríamos que estar hablando de un posible juicio político” para que el presidente Peña pueda ofrecer explicaciones al Congreso Nacional. “Tiene que ser contundente y aclarar de donde salen esos sobres”.

“Esto es demasiado grave, no se puede vacilar con este tipo de cosas”, subrayó.

En un mensaje publicado el pasado martes en redes sociales, el presidente Peña habló de “relatos torcidos y alejados de la verdad” en referencia a las publicaciones periodísticas sobre el caso, pero no hizo referencia a los supuestos sobres con dinero.