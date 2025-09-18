Tras críticas, ediles liberocartistas reculan y piden no comprar vehículo eléctrico en Luque

El pedido de reconsideración para dejar sin efecto la compra de un vehículo eléctrico es impulsado por el concejal liberocartista Manuel “Manolo” Achucarro, quien está en plena campaña proselitista por la intendencia luqueña de manos del diputado liberocartista Rodrigo Blanco.

El pasado 9 de septiembre ocho concejales, entre cartistas y liberales aliados, aprobaron la compra de vehículos para el uso de “directores mimados” de la Municipalidad de Luque, a cargo de Carlos Echeverría (ANR, HC), por valor de G. 2.026 millones.

La ciudadanía luqueña cuestionó dicha decisión y debido a la lluvia de críticas y dado que busca posicionar su candidatura, el concejal Achucarro presentó el último martes una minuta en donde solicitaba una reconsideración.

Sin embargo, su pedido para dejar sin efecto se refiere solo para el vehículo eléctrico que iba a ser para la jefa de gabinete Tania Bavera, cuyo costo es de G. 421 millones.

Achucarro propuso que ese dinero sea destinado para las comisiones vecinales, una medida sumamente proselitista para posicionarse, teniendo en cuenta que su candidatura está siendo rechazada por los vecinalistas debido a su actuar servil con el cartismo.

Pacto azulgrana

Los cartistas que votaron a favor de la millonaria compra fueron: Enrique “Kike” Quintana, presidente del Legislativo; Arnaldo Baeza, Eliseo Fernández Oviedo, Diego Romero e Iván Velázquez.

Se sumaron los liberales, que en estos cuatro años se mantuvieron leales a Echeverría: Francisca Franco, José Meza y Rómulo Pérez. Llamativamente, ese día estuvo ausente el liberal Manuel “Manolo” Achucarro, quien es proyectista de la reconsideración.

También estuvieron ausentes los oficialistas colorados: Ramón Servín y Juan Ángel Marecos. Votó en contra la liberal Belén Maldonado, quien incluso pidió que sea testada la compra de los rodados y direccionado el dinero en proyectos que beneficien a la ciudadanía.

La minuta de reconsideración de Achucarro, que tiene apoyo de la bancada liberocartista, será tratada el próximo martes durante la sesión de la Junta Municipal de Luque.