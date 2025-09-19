Chaqueñito, suspendido por audios filtrados que develaron corrupción, presentó plan para regular a vendedores ambulantes

La iniciativa legislativa ingresada el pasado 10 de setiembre al Senado se denominada “Ley de Formalización y Protección del Comercio Ambulante en Paraguay”. La misma plantea la creación de un Consejo Consultivo de Vendedores Ambulantes, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).

El senador Javier “Chaqueñito” Vera (ANR, HC), suspendido por polémicos audios filtrados antes de ingresar al Senado vendía carne asada, más conocido como “asadito” a un costado de la ruta Transchaco y vestía con un sencillo delantal.

Chaqueñito ingresó al Senado porque Rafael Esquivel, alias Mbururú, no pudo jurar, por estar preso, con graves acusaciones encima. Antes de incorporarse oficialmente, Chaqueñito comenzó a coquetear con el cartismo y de esa manera juró en el cargo ya siendo un senador tránsfuga de la mano del senador Basilio “Bachi” Núñez.

Lea más: Conozca la “receta de asadito” para llegar al Senado

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre sus principales objetivos, la normativa que presentó busca: Reconocer la venta ambulante como actividad económica legítima y digna, así como diferenciar entre vendedores itinerantes y estacionarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, se crea un Registro Nacional de Vendedores Ambulantes (RENVA) con credencial única, se garantizar el acceso voluntario al Instituto de Previsión Social (IPS), a la implementación de un régimen tributario simplificado (RESIMPLE).

Asimismo, con la norma pretende ordenar el uso de espacios públicos con reglas claras y seguras, así como promover la capacitación y la organización gremial de los trabajadores.

Lea más: Cartismo y satélites hoy “excluyen” a Mbururú y hacen jurar a Chaqueñito

Según la exposición de motivos presentada por el senador Javier “Chaqueñito” Vera (ANR, HC), la venta ambulante constituye “una de las expresiones más visibles y tradicionales de la economía popular paraguaya”, de la cual dependen miles de familias.

Suspensión por audios filtrados

El proyecto fue presentado antes de que el senador Vera fuera suspendido por 60 días, sin goce de dieta, y fuera salvado de una expulsión por la divulgación de audios comprometedores en una conversación con Norma Aquino alias Yamy Nal, quien sí perdió la investidura.

El proyecto también contempla el acceso a líneas de crédito del Banco Nacional de Fomento (BNF), programas de capacitación del SNPP y SINAFOCAL, así como la posibilidad de asociarse en cooperativas y ferias para fortalecer la representación gremial.

Con esta iniciativa, Vera busca dar un marco legal integral a una actividad que, hasta ahora, se desarrolla en condiciones de informalidad, precariedad laboral e inseguridad jurídica, según señala Vera.

Puntos claves del proyecto de ley

1. Registro Nacional (RENVA): todos los vendedores deberán inscribirse para obtener una credencial única.

2. Potestad Municipal: los municipios mantendrán la competencia para habilitar espacios y cobrar tasas.

3. Protección social: inclusión voluntaria al IPS y acceso a jubilación.

4. Tributación simplificada: incorporación al monotributo RESIMPLE.

5. Consejo Consultivo: espacio de diálogo y propuestas para el sector, sin potestad decisoria.