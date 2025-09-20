Habilitan movimiento de Mujica en CDE

El reconocimiento fue resuelto por el Tribunal Electoral de Alto Paraná y Canindeyú: Sede Ciudad de Ciudad del Este y cuya presidenta es Nilda López, su vicepresidente es Francisco José Zacarías Cubilla y su vocal es Víctor Manuel Echauri Couchonnal.

Mujica fue candidato a gobernador de Alto Paraná en 2023, pero perdió ante Cesar Torres (ANR, HC). El candidato a intendente de CDE de consenso de la ANR es el exgobernador Roberto González Vaesken (ANR).

Internas

Las internas partidarias se harán el 5 de octubre y los comicios se celebrarán el 9 de noviembre.

El intendente que resulte electo deberá asumir el 18 de noviembre, tras prestar juramento ante la Junta Municipal. El intendente electo deberá administrar la Municipalidad de Ciudad del Este durante un año ya que en 2026 son las elecciones municipales.

