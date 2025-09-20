Política

Habilitan movimiento de Mujica en CDE

La Justicia Electoral reconoció el movimiento político independiente Conciencia Democrática Esteña - CDE 25. Con dicha denominación se inscribirá como candidato a intendente de Ciudad del Este Daniel Mujica, referente del movimiento “Yo Creo” y aspirante de consenso de la oposición para culminar el periodo 2021-2026 tras la destitución de Miguel Prieto (Yo Creo) en una operación del cartismo.

Por ABC Color
20 de septiembre de 2025 - 01:00
Daniel Mujica en campaña electoral.
El reconocimiento fue resuelto por el Tribunal Electoral de Alto Paraná y Canindeyú: Sede Ciudad de Ciudad del Este y cuya presidenta es Nilda López, su vicepresidente es Francisco José Zacarías Cubilla y su vocal es Víctor Manuel Echauri Couchonnal.

Mujica fue candidato a gobernador de Alto Paraná en 2023, pero perdió ante Cesar Torres (ANR, HC). El candidato a intendente de CDE de consenso de la ANR es el exgobernador Roberto González Vaesken (ANR).

Internas

Las internas partidarias se harán el 5 de octubre y los comicios se celebrarán el 9 de noviembre.

El intendente que resulte electo deberá asumir el 18 de noviembre, tras prestar juramento ante la Junta Municipal. El intendente electo deberá administrar la Municipalidad de Ciudad del Este durante un año ya que en 2026 son las elecciones municipales.

