Dirigente liberal cuestiona al PLRA por su apoyo a candidato de YoCreo en CDE

El liberal Iván Airaldi Franco, precandidato a la Intendencia de Ciudad del Este, criticó al directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presidido por Hugo Fleitas, por no convocar a elecciones internas con miras a los comicios municipales en los que se definirá al sucesor de Miguel Prieto.

El dirigente señaló que el PLRA tendría intenciones de acompañar la candidatura de Daniel Mujica, del movimiento YoCreo, aunque remarcó que la vía correcta es recurrir a una Convención Partidaria en la que se apruebe formalmente una alianza o concertación.

Airaldi explicó que pretendía recurrir a un recurso de amparo ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para forzar al Tribunal Electoral Independiente (TEI) del PLRA a convocar a internas. Sin embargo, afirmó que observó la convocatoria a una Convención Liberal, en la cual considera que se planteará el apoyo al candidato de YoCreo.

“Están haciendo esto (Convención) a raíz de que hemos presentado las notas y porque los estamos apurando, porque no es la forma. Esto debió convocarse a una Convención, presentar el acuerdo y ahí homologar. Ese es el proceso legal, pero no a lo mbarete”, cuestionó.

Ya no tiene plazo para recurrir

El precandidato agregó que ya no cuenta con plazos para inscribirse como candidato y advirtió que podría sufrir el mismo impedimento de cara a las elecciones municipales de 2026.

“Ya nos truncan, estamos fuera de plazo, ya no nos van a cercenar. Tienen que presentar una alianza o un acuerdo. Nadie sabe bajo qué acuerdo o pretexto se están haciendo estas cosas. El único pretexto es que el PLRA nomás luego va a perder. No tiene mucha lógica ni fundamento. Lo otro es que se va a dividir y que sos cartista. No tiene lógica y coherencia lo que están haciendo”, sostuvo.

De acuerdo con el cronograma del TSJE, las elecciones internas simultáneas de los partidos y movimientos políticos se realizarán el domingo 5 de octubre de 2025, mientras que las municipales están previstas para el domingo 9 de noviembre de 2025.

Iván Airaldi ocupa actualmente el cargo de cónsul paraguayo en Foz de Yguazú, Brasil, nombrado por el presidente Santiago Peña.