Evalúan fusión del MRE y Repatriados en Diputados

El proyecto de ley “por el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) absorbe por fusión la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales” tiene dictamen favorable de las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros, de Legislación y Codificación, de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria y de Asuntos Migratorios y Desarrollo que aconsejan la aprobación.

La iniciativa, firmada por el presidente Santiago Peña y el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, forma parte de las diez leyes que el Gobierno solicitó al Congreso supuestamente para modernizar la administración pública, eliminando superposiciones institucionales y promoviendo una gestión más eficiente de los recursos del Estado.

El proyecto prevé la creación del Viceministerio de Repatriados y Refugiados Connacionales, dentro de la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores, que asumirá todas las competencias, funciones y atribuciones que actualmente ejerce la institución fusionada.

La propuesta dará autorización al MRE a implementar un sistema de desvinculación laboral anticipada voluntaria para aquellos funcionarios que manifiesten su interés en acogerse a esta modalidad, como parte de una reingeniería del capital humano.

Además, los diputados analizarán hoy otros 20 proyectos de ley.