Senado aprobará convención sobre DD.HH. de las Personas Mayores

El Poder Ejecutivo remitió el proyecto para su análisis, en cumplimiento del artículo 202, numeral 9, de la Constitución Nacional, con la recomendación de que Paraguay se adhiera al instrumento internacional y lo incorpore a su ordenamiento jurídico.

La Convención tiene como objetivo promover, proteger y asegurar el goce pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas adultas mayores, en igualdad de condiciones y con base en principios de dignidad, independencia, autonomía, inclusión, bienestar, cuidado y seguridad social.

Algunos de los artículos clave del convenio son:

Derecho a la seguridad social (Artículo 17)

Garantiza que toda persona mayor acceda a un ingreso digno a través de sistemas de seguridad social, incluso reconociendo aportes de migrantes en convenios bilaterales.

Derecho al trabajo (Artículo 18)

Establece la igualdad de oportunidades laborales, la prohibición de discriminación por edad y la promoción del empleo formal, autoempleo y transición gradual a la jubilación.

Derecho a la salud (Artículo 19)

Reconoce el acceso universal a servicios de salud de calidad, prevención, cuidados paliativos, atención integral y políticas públicas para un envejecimiento activo y saludable.

Importancia de la adhesión del Paraguay

La ratificación de esta Convención significaría un compromiso firme del Estado paraguayo con la protección de los adultos mayores, sector considerado en situación de alta vulnerabilidad.

Además, al ser un instrumento jurídicamente vinculante, establece un mecanismo regional de seguimiento con un Comité de Expertos y una Conferencia de Estados Partes, que evaluarán el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Cabe recordar que, al momento de adoptarse la Convención en 2015, Paraguay manifestó que acompañaría con declaraciones interpretativas para precautelar la Constitución Nacional.

Si el Senado aprueba el convenio en la sesión de este martes, Paraguay avanzará en la incorporación de un marco jurídico internacional que fortalezca los derechos humanos de las personas mayores, en especial en áreas sensibles como salud, seguridad social, trabajo y cuidados paliativos.