Concejales aprueban endeudamiento en Luque

El expediente IM N° 487/25 “Autorización para una línea de crédito del Banco Sudameris”, que tuvo dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, cuyo titular es el cartista Arnaldo Baeza, fue aprobado ayer durante la sesión de la Junta Municipal.

Tal como se adelantó, tuvo votos de los siete concejales colorados: Enrique Quintana, Arnaldo Baeza, Eliseo Fernández, Diego Romero, Iván Velázquez, Ramón Servín y Juan Ángel Marecos.

En tanto que, debido a la lluvia de críticas que recibieron, se abstuvieron de votar los liberocartistas: Francisca Franco, José Meza y Manuel “Manolo” Achucarro. Este ultimo edil es candidato a intendente y los otros dos buscan el rekutu bajo las carpas del diputado liberocartista Rodrigo Blanco.

Pese a la abstención, volvieron a ser criticados porque no sentaron postura contra el “cheque en blanco” que se otorgó al intendente Carlos Echeverría.

Se ausentaron: Rómulo Pérez (liberocartista) y Belén Maldonado (PLRA).

Hace dos semanas, con votos cómplices de liberocartistas se aprobó destinar más de G. 2.000 millones para comprar vehículos, uno de ellos un auto eléctrico por G. 421 millones para la directora de Gabinete, Tania Bavera.