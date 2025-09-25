Comitiva de Congresistas de EE.UU. visitó la Cámara de Diputados

La comitiva de legisladores extranjeros estuvo encabezada por el congresista Vern Buchanan (R), acompañado por sus colegas Norma Torres (D), Greg Murphy (R), Nicole Malliotakis (R), Claudia Tenney (R) y Andy Ogles (R), que fueron recibidos por el titular de la Cámara Baja, el cartista Raúl Latorre, así como por miembros de la Comisión de Amistad con los EE.UU.

Según Latorre, conversaron sobre el “fortalecimiento de las inversiones de los Estados Unidos en Paraguay, la apertura de nuevos mercados y cooperaciones en cuestiones muy relevantes como la seguridad interna y la defensa”.

Así también, según el presidente de la Cámara Baja , también volvió a reafirmar el respaldo a socios comunes con EE.UU., como es la relación con Israel y sobre todo con Taiwán.

Esto es debido a que justamente en Cámara Baja hay un surgimiento de legisladores que abogan por el quiebre de relaciones con Taiwán para entablar relaciones diplomáticas con China Continental.

