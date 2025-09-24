Peña en la ONU: “el mal” y “la ideologización” avanzan

Peña denunció las “restricciones a los derechos fundamentales” y “límites a la libertad de expresión”, en varios países de América Latina. También, la “violencia política” y “el autoritarismo”.

Pidió una “cadena de suministros más diversificadas” en el comercio internacional.

Como ya lo hizo en otras ocasiones, manifestó su apoyo a Israel" que “tiene derecho legítimo a defenderse”, dijo.

En el mismo tono, pidió a una asiento para el República de China (Taiwán), con el que Paraguay mantiene relaciones diplomáticas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El mandatario paraguayo realizó su tercera intervención en la ONU tras asumir en agosto de 2023.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La 80° sesión de la asamblea general de las Naciones Unidas inició ayer con los discursos del presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y el de Donald Trump, mandatario de Estados Unidos.

Lea más: Asamblea de la ONU: qué se espera hoy, a qué hora habla Peña y la cena sin foto de la que participó

Rey Felipe, Irán y Ucrania

Antes de Peña, en la sesión de la mañana, hablaron el rey de España, Felipe VI; el presidente de Irán, Masud Pezeshkian; el mandatario de panameño, José Raúl Mulino, entre otros.

Felipe VI hizo una cerrada defensa de la labor de Naciones Unidas, a las que calificó de “imprescindibles, insustituibles” frente a quienes la critican por ineficacia, reportó EFE.

Por su parte, el presidente iraní aseguró que la República Islámica no busca armas atómicas, ante la inminente restauración de las sanciones del Consejo de Seguridad contra el país persa por su programa nuclear. “Irán nunca ha buscado fabricar armas nucleares y nunca lo hará”, aseguró el presidente iraní.

Lea más: Escaleras averiadas, aranceles y Gaza: tensiones que marcaron inicio de la Asamblea de ONU

También, ofreció un discurso el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien afirmó que el derecho internacional y las instituciones multilaterales se han vuelto tan débiles en los últimos años que solo los aliados y el armamento pueden garantizar el futuro de países bajo ataque como el suyo.

“No existen las garantías de seguridad, solo los amigos y las armas”, dijo y luego alertó de los peligros de la actual carrera armamentística y de la evolución de la guerra contemporánea para el mundo entero.