Los cartistas están borrachos de poder, afirma diputado Billy Vaesken

“No queremos revueltas populares, sino un país donde se pueda vivir bien. Ojalá que recapaciten ustedes que tienen la lapicera hoy y no se congracien con el poder. Se están emborrachando con el poder y se olvidan de las necesidades de la gente”, dijo el diputado liberal Adrián “Billy” Vaesken.

Le pidió a los cartistas escuchar los reclamos de la ciudadanía, a los obispos, que en cada misa en Caacupé denuncian la corrupción.

“Ojalá se le escuche al obispo de Caacupé, a papá y mamá que piden un trabajo digno para sus hijos, a los enfermos que claman medicamentos y estudios en los hospitales. Ojala que escuchemos al pueblo paraguayo, que quiere que se erradique la corrupción en el gobierno y quiere que se gobierne para que tengamos una mejor calidad de vida”, agregó “Billy” Vaesken.

Lamentó que el presidente Santiago Peña solo se dedique a recibir sobres en Mburuvicha roga y se olvide de las necesidades de los paraguayos.

“Mientras el mandatario se dedica a recibir sobres, los organismos extrapoder no funcionan, por eso la plata pública no llega en salud y educación. Por eso no tenemos trabajo para nuestros hijos”, sentenció Vaesken.