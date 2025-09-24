Cartistas temerosos ante eventual movilización de la “Generación Z”

Durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja realizada ayer, varios diputados cartistas se mostraron preocupados por la movilización que se anuncia para este domingo 28 de setiembre convocada en redes sociales bajo la denominación “Generación Z”, cuyos organizadores se mantienen bajo el anonimato.

La convocatoria será frente al Congreso Nacional, a partir de las 16:00.

Los cartistas alegaron que “nepalizar la política paraguaya es una irresponsabilidad” y una “idea poco original”.

“Instalar la violencia, el caos en vez de la política, del debate por la violencia. Pretender poner de la misma manera a Paraguay con Nepal. Lo de nepalizar la política paraguaya es una irresponsabilidad”, dijo el diputado cartista Hugo Meza.

El cartista agregó que el país no es Nepal, porque en Paraguay se tiene una democracia robustecida.

“Paraguay no es Nepal. Aquí tenemos una democracia robustecida. Es verdad, que hay todavía gente en la pobreza, pero se goza de democracia. Hay libertad de prensa, la oposición puede hablar y gritar todo lo que quiera. No hay censura. Me parece poco original e inteligente querer reemplazar la violencia, el caos. Nepalizar la política paraguaya es irresponsable”, agregó.

Hugo Meza indicó que los jóvenes no van a saber diferenciar a los “políticos buenos de los malos y solo habrá sangre, caos y violencia en las calles.

“Se va a venir por todos, no van a diferenciar quién es político bueno o malo. Violencia y muerte nunca más en las calles”, dijo Meza.

En similar línea se refirió el diputado David “Chiki” Jara (ANR-HC), quien dijo ser un aliado joven en el Parlamento, pero luego agradeció al presidente Santiago Peña por entregar ambulancias.

“Tengo una gran preocupación, esto de nepalizar el país me preocupa de sobremanera. Aliento que los jóvenes defiendan sus ideales, pero hagámoslo de forma pacífica”, sostuvo Jara.