Juventud pide atención, dice diputado liberal

Pedro Gómez (PLRA) agregó que la juventud lleva años con los mismos problemas y no son escuchados.

“Esta juventud que tiene los mismos problemas desde hace años no busca lujos sino oportunidades. Al joven paraguayo lo que le preocupa es tener trabajo y oportunidad”, dijo el diputado.

Manifestó que si una persona no tiene un contacto en la política no consigue un trabajo en la Función Pública.

“Cuando uno no está sometido, se nos cierran las puertas en la Función Pública. Se le deben dar oportunidades y no necesitar de un apellido, un amigo o parlamentario en la política para llegar a un trabajo”, puntualizó el diputado.

El diputado cuestionó a los cartistas que dicen que se busca nepalizar la política. “Al joven le calienta poco la política, por el nivel de desconfianza que generó la clase política. Nos quedamos en los discursos, el joven no quiere lujos, sino quiere trabajo, educación y atención. Nepalización de la política es una burla, al joven le calienta un huevo la política, por el nivel de desconfianza que generó la clase política. Tenemos que darle un enfoque a la situación que no sean letra muerta los discursos”, sentenció Gómez.