¿Legisladores tienen miedo?: Congreso aumenta controles de ingreso

Los controles incluyen la “verificación manual de bolsos, carteras, mochilas u otros elementos”, incluso a los funcionarios.

“No quiero hablar de una medida específica o única, pero sí estamos en el espíritu de fortalecer las medidas de seguridad. Entendemos que esa es una necesidad. Ha sido un planteamiento que han traído varios colegas a la mesa directiva”, afirmó Latorre.

Al ser insistido si se debe más bien a un miedo generalizado a una amenaza específica, el titular de Diputados no fue específico.

“Siempre hay amenaza, es parte del ejercicio de la representación. (...) Amenazas siempre existen y está en nuestra responsabilidad precautelar que nada ocurra”, refirió sin apuntar alguna amenaza concreta o caso en particular.

La medida coincide también con una época de alto nivel de protestas y manifestaciones vinculadas al estudio del Presupuesto 2026 y otros temas conflictivos.