¿Legisladores tienen miedo?: Congreso aumenta controles de ingreso

El pasado lunes se empezaron a implementar mayores controles de seguridad para el ingreso –incluso de funcionarios– en el Congreso. La medida fue confirmada ayer por el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, que alegó un pedido generalizado de sus colegas y supuestas “amenazas” que no individualizó.

Por ABC Color
24 de septiembre de 2025 - 01:00
El cuestionado diputado cartista Esteban Samaniego (con 5 pedidos de desafuero cajoneados) conversa durante la sesión de hoy con su colega cartista Jazmín Narváez.
Los controles incluyen la “verificación manual de bolsos, carteras, mochilas u otros elementos”, incluso a los funcionarios.

“No quiero hablar de una medida específica o única, pero sí estamos en el espíritu de fortalecer las medidas de seguridad. Entendemos que esa es una necesidad. Ha sido un planteamiento que han traído varios colegas a la mesa directiva”, afirmó Latorre.

Al ser insistido si se debe más bien a un miedo generalizado a una amenaza específica, el titular de Diputados no fue específico.

“Siempre hay amenaza, es parte del ejercicio de la representación. (...) Amenazas siempre existen y está en nuestra responsabilidad precautelar que nada ocurra”, refirió sin apuntar alguna amenaza concreta o caso en particular.

La medida coincide también con una época de alto nivel de protestas y manifestaciones vinculadas al estudio del Presupuesto 2026 y otros temas conflictivos.

