Piden parques antes que remedios para enfermos oncológicos

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración “que insta al Ministerio de Salud, a incentivar en el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) y demás hospitales que integran la Red Nacional de Atención a las Personas con Cáncer, la creación de espacios verdes para uso recreativo, destinados a pacientes y personal de blanco”.

La propuesta fue planteada por los diputados cartistas Néstor Castellano, Jazmín Narváez y Saúl González.

El documento aprobado en la sesión pasada insta a la cartera sanitaria a adoptar las medidas necesarias para impulsar áreas de recreación y de práctica de actividades deportivas en el INCAN, y en los hospitales de la red, supuestamente con el fin de promover el bienestar físico y mental, tanto de los pacientes como del personal de blanco.

Se resaltó, especialmente, la necesidad de habilitar estas áreas en el INCAN, donde numerosos pacientes del interior deben permanecer durante periodos prolongados de sus tratamientos, lo que hace indispensable contar con entornos que favorezcan la salud mental.

Sin embargo, al parecer los proyectistas se olvidaron que el reclamo principal de los enfermos de cáncer no son flores o jardines, sino la provisión continúa de medicamentos para seguir sus tratamientos.