Santi Peña huye de acto para no hablar de “los sobres del poder”

El presidente Santiago Peña salió del Hospital Acosta Ñu para no hablar sobre los dólares que presuntamente circulan en Mburuvicha Róga, en el marco del escándalo conocido como “Los sobres del poder”.

Se había preparado una conferencia de prensa. Todos los periodistas ingresaron al lugar, pero finalmente solo habló la ministra de Salud, María Teresa Barán, quien encabezó la conferencia en solitario.

El propio Peña mencionó en dos ocasiones a la periodista de nuestro medio que, al concluir el acto, atendería a la prensa. Sin embargo, terminó retirándose sin dar declaraciones.

En el grupo de prensa interno de Presidencia solo informaron que el mandatario tuvo que retirarse, sin brindar mayores detalles.

“Los sobres del poder”

El escándalo político denominado “Los sobres del poder” se refiere a la denuncia de Luz Candado, excoordinadora de Mburuvicha Róga, quien había declarado que fue despedida por el presidente Peña luego de la desaparición de supuestos sobres de dinero en la residencia presidencial.

El mandatario había emitido un comunicado sobre el caso a través de sus redes, pero no aclaró si hubo fajos de dinero ni mayores detalles.

Los abogados Guillermo Ferreiro y María Esther Roa presentaron ayer una denuncia formal para solicitar la apertura de una investigación sobre el caso. Hasta ahora, no hubo respuestas desde el Ministerio Público.