Blanca Ovelar critica proliferación de universidades privadas

La senadora Blanca Ovelar (ANR, disidente), exministra de Educación durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, en la última sesión ordinaria del Senado, lamentó que en el país se haya degradado el sentido de lo que significa una universidad.

“Qué lástima que se destruye el concepto de universidad creando escuelitas en cada pueblo. La universidad tiene que tener un campus, es mucho más barato para el Estado concentrar la ciencia en un lugar y poner allí residencia universitaria. Esa es la verdadera vida universitaria, ahí se forman los estudiantes”, expresó.

La parlamentaria subrayó que el capital humano de calidad es clave para el futuro de Paraguay y para aprovechar el bono demográfico de los próximos 30 años.

Ovelar también encendió el debate sobre el rol de las universidades privadas y su régimen tributario. “Me preocupa que algunos exponentes estén más interesados en el negocio de la educación superior. Si es un negocio, debe tributar de manera diferente. No podemos distorsionar el concepto de universidad ni reducirlo a un mercado”, señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Blanca Ovelar sobre proyecto de Bachi Núñez: “Una universidad no se crea con una ley de dos páginas”

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la senadora, la ausencia de universidades de investigación y la proliferación de doctorados “profesionalizantes” está debilitando la esencia académica y científica del país.

La legisladora puso especial énfasis en la formación de profesionales de la salud. Recordó que en la década de 1930, Estados Unidos revolucionó la enseñanza médica con el modelo de hospital-escuela, que luego se replicó en el mundo.

“En medicina no podemos sustituir la atención real al paciente por la simulación. Las recomendaciones internacionales establecen que los programas con maniquíes o software no deben pasar del 30% de la práctica en los primeros tres años. Nada reemplaza el contacto humano con un paciente”, afirmó.

Ovelar alerta sobre posibles médicos incompetentes

Ovelar alertó que, de no corregirse esta tendencia, las futuras generaciones podrían ser atendidas por médicos “absolutamente incompetentes”.

“Van a morir muchas personas en manos de médicos que no tienen ni la formación ni el humanismo”, advirtió con dureza.

Finalmente, la senadora instó al Congreso y al Ejecutivo a abordar con seriedad el tema del financiamiento de la educación superior en Paraguay.

“De esto depende nuestro destino. Tenemos que sentarnos a conversar, revisar el presupuesto con amplitud y detalle, identificar carencias y necesidades, y aplicar los recursos a este tema estratégico que es la educación superior”, concluyó.