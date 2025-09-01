Blanca Ovelar sobre proyecto de Bachi Núñez: “Una universidad no se crea con una ley de dos páginas”

La senadora Blanca Ovelar (ANR, independiente), reconocida por su trayectoria en el ámbito educativo, sostuvo que la propuesta debe tener fundamentos técnicos que justifique la creación de una nueva casa de estudios.

La exministra de Educación sostuvo que la propuesta carece de fundamentos técnicos y advirtió sobre la falta de un proyecto académico serio que justifique la creación de una nueva casa de estudios.

La legisladora recordó que actualmente ya existen filiales de la Universidad Nacional en Mariscal Estigarribia y Villa Hayes, con carreras acreditadas en facultades como Derecho y Economía.

“Yo creo que en el Chaco hay filiales de la UNA. Una universidad no se crea con una ley de dos páginas. Requiere un estudio de factibilidad, flujo de alumnos, análisis de las ofertas existentes y una propuesta académica seria. El primer intento fue rechazado porque no tenía proyecto alguno y parecía una confiscación de lo que ya existe en la UNA”, remarcó.

La senadora advirtió además que la creación de una nueva universidad supondría más burocracia en un contexto donde la educación superior pública enfrenta desfinanciamiento.

“Hoy menos del 30% de la matrícula universitaria está en universidades públicas. Desde la perspectiva de ampliar el acceso estoy de acuerdo, pero debería ir acompañado de un campus con residencia universitaria. Multiplicar filiales sin sustento debilita el carácter académico de la universidad”, puntualizó.