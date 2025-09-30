Se está rompiendo todo vestigio de democracia que queda en el país, apunta senador

El senador Líder Amarilla señaló que es una vergüenza como actuó la Policía Nacional y el gobierno de Santiago Peña, contra los jóvenes de la Generación Z, que se manifestaron el domingo en el centro de la capital.

Apuntó que esto fue un mensaje para evitar que la gente se manifieste para reclamar sus derechos y en contra de lo que está mal.

“La Policía Nacional utilizó desde motocicletas hasta ataques personales, superando en números, más de 3.000 policías, ante unos pocos manifestantes”, indicó el legislador Amarilla.

Seguido expresó: “Una verdadera vergüenza el actuar de la Policía y del Gobierno Nacional, porque esto, evidentemente, fue una instrucción política. Una vergüenza el actuar contra la manifestación pacífica que hicieron los jóvenes paraguayos”.

Apuntó que se hizo toda una campaña de amedrentamiento para evitar que las personas salgan a la calle a manifestarse. “Hay que ser claros en eso. Empezaron a instalar que podían ser procesados los jóvenes que se iban, pero al final, aquellos que fueron a manifestarse, fueron brutalmente reprimidos”.

Lea más: “Gen Z”: así justifica el comandante de la Policía el masivo despliegue de uniformados

El senador recordó que con motocicletas atropellaron a ciudadanos indefensos. “¿Cómo se traduce eso en términos jurídicos? Un atropello al Estado de derecho. Estamos hablando de un régimen nefasto para la democracia. Utilizaron la motocicleta como un arma contundente”.

“Se está rompiendo todo lo que queda de algún vestigio de democracia en el país. Esto es un mensaje para amedrentar, para que la gente no reclame sus derechos”, señaló Amarilla.

En otro momento expresó que van a pedir un informe de todo lo sucedido. “Vamos a tratar de plantear una interpelación, porque los números son los que cuentan en el senador. Pero por lo menos dejar una buena constancia de que no estamos de acuerdo con el procedimiento aplicado por la Policía Nacional y el gobierno de Santiago Peña”.

“Ojalá podamos traerles a estos tipos para que nos mientas en nuestras caras, como lo hicieron con la prensa en la conferencia que brindaron”, concluyó.