Yamil celebra que Policía “aun” no le rompió la cabeza ni mató a nadie y le recuerdan a Lalo

“Le felicito a la policía porque hasta hoy desde que asumió el gobierno el Sr. Santiago Peña no le rompimos la cabeza a nadie, no matamos a nadie gracias a Dios, sin embargo insisten y van a seguir con esta falacia, esta mentira y esta miserabilidad, apoyados por colegas incluso que no tienen vergüenza", afirmó el diputado cartista Yamil Esgaib hoy durante la sesión de Diputados.
El diputado cartista incluso se despachó contra el Ministerio Público, por no prestarse a imputar a los detenidos, a los cuales se vieron obligados a soltar ante la falta de evidencias. Es más, presentaron como “peligrosos objetos incautados” una banana, un inhalador contra el asma y un aro.
“Felicito a la Policía, pero la Fiscalía aplazada, imagínense, pónganse en el lugar de los azules, de la policía, (cuando) a la tardecita noche se les soltó a los vandálicos, a los tilingos estos”, insistió.
El mismo intentó justificar y felicitó a la Policía Nacional por reprimir a manifestantes que el domingo salieron para repudiar la corrupción del gobierno de Santiago Peña, aunque terminó quedando en ridículo con el solo hecho de recordarle sus propias palabras.
Ahora felicita a Riera, al que le sugirió renuncia y tratamiento psicológico
Los diputados Raúl Benítez (Independiente) y Johanna Ortega (Partido País Solidario) le recordaron a Esgaib que el mismo ministro del Interior, Enrique Riera, al que hoy alaba, es el mismo al que tiroteó tras el caso de la muerte del diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes (+).
“Yo no vengo a apañar la violencia y no voy a dejar que eso se deje flotando, no señor. Si alguien fue con arma blanca por supuesto que tienen que ir las instituciones a hacer su trabajo, el problema es que las instituciones ‘hacen su trabajo’ en algunos momentos, pero ninguno hizo su trabajo cuando entraron a la casa de ‘Lalo’ Gomes, pero ahí si nuestros colegas oficialistas ‘decidieron hacer su trabajo’ y pedir la interpelación del ministro, y querían que nosotros hagamos ‘nuestro trabajo’ de irnos con ellos como boludos, pero ahora vienen todos a justificar la gestión del mismo ministro (Riera)“, dijo Ortega.
La misma hizo alusión al caso del difunto diputado cartista “Lalo” Gomes, muerto a tiros el 19 de agosto del año pasado durante un operativo policial-fiscal, que allanó su vivienda en Pedro Juan Caballero donde supuestamente hubo intercambio de disparos.
Esgaib fue uno de los más rabiosos en ese momento contra Riera, a quién le sugirió no solo renunciar, sino también someterse a tratamiento psicológico.
“Acá el que tiene que tomar una decisión es Riera y alivianar este problema. Hoy tiene que renunciar y termina este problema”, había dicho Esgaib, que acotó en ese entonces que creía que Riera “es un tipo inteligente, que creo que debe tratarse psicológicamente”.