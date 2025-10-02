A las apuradas sancionaron ley de Arbitraje en Diputados

Con el dictamen de la considerada “super comisión”, como se conoce a la de Comisión de Equidad, cuya titular es la cartista Rocío Abed, se aprobó el proyecto de ley Arbitraje, normativa que regula de manera integral el arbitraje nacional e internacional en Paraguay.

La aprobación fue a pesar de que el diputado Mauricio Espínola (ANR-Añetete) solicitó posponer el tratamiento del proyecto por quince días. Esto debido a que el documento llegó recién desde la Cámara de Senadores hace una semana y no se completó con el circuito legislativo.

“Llegó recién hace una semana y tenemos que pasar por el proceso legislativo correspondiente, que se llamen a audiencia, invitar a los constitucionalistas, que se debata”, dijo el diputado colorado opositor.

Indicó también que la familia del asesor jurídico Presidente Santiago Peña, Roberto “Ilo” Moreno se encarga de este tipo de situaciones, si bien no atacó dijo que “era parte del ecosistema jurídico”.

En el Senado también se tuvo duros cuestionamientos sobre la aprobación de la ley de Arbitraje, donde los opositores advirtieron que se busca violar la Constitución Nacional (CN)y crear “tribunales especiales” en casos de concesiones y negociados.

Se indicó que el proyecto de ley era inconstitucional, que violará la independencia del Poder Judicial (Art. 248 de la CN) restando facultades a la Corte en juicios contenciosos.

Sin embargo, la propuesta de postergar el estudio no prosperó y se sancionó el proyecto de ley y fue remitido al Poder Ejecutivo.

Condecoraciones

Asimismo también se aprobó otorgar para el doctor Pablo Lemir y al periodista Carlos Martini el premio del Orden nacional al Mérito Comuneros.

En tanto que, para el profesor de música Juan Esteban Corvalán se otorgó el premio Emiliano R. Fernández.