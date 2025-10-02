Exigen a ANR no ser cómplice ni aplaudir a Peña en caso “Sobres del poder”

Política

El diputado colorado disidente Mauricio Espínola (ANR, Añetete) exigió a la Asociación Nacional Republicana (ANR), presidido por Horacio Cartes, no ser cómplice del silencio del presidente de la República, Santiago Peña, en cuanto al caso de “Los sobres del Poder” y la represión a manifestantes el pasado domingo 28 de septiembre.

Por ABC Color
02 de octubre de 2025 - 19:55
El presidente de la República, Santiago Peña (c) estuvo apenas ayer con el presidente de la ANR, Horacio Cartes (d) en un acto político del candidato a intendente de Ciudad del Este, Roberto González Vaesken (i).
“El Partido Colorado debe exigir respuestas. No puede convalidar el silencio del presidente de la República frente a casos de corrupción, abuso de poder y represión que lo tienen como protagonista. Suman y siguen”, escribió el diputado Mauricio Espínola a través de su cuenta en X.

El diputado abdista reprochó que la ANR se haya convertido un lugar de “aplaudidores” y “cómplices” del presidente Peña, cuyo gobierno se sume en críticas no solo por los indicios y dos denuncias penales por los presuntos sobres millonarios que pululan en Mburuvicha Róga, sino también por represión violenta a manifestantes contra la corrupción del grupo denominado Gen Z.

“El partido no puede servir solo para que Peña vaya, cada tanto, a hacer un teatro con sus ministros. La conducción partidaria debe contribuir al gobierno con propuestas, orientación y líneas de acción; no solo aplausos”, disparó Espínola.

Desde que estalló el escándalo el pasado 16 de septiembre, Peña no ha negado lo referente a las millonarias sumas de dinero. El jueves, Peña estuvo con Cartes en Ciudad del Este.

