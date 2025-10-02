Hay tantos sobres que se le olvida a Peña donde están, dijo Billy

El diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA) indicó que mientras Mburuvicha Róga se tropiezan todo con sobres, producto de la coima, la gente sigue encontrando solo agua fría en su heladera. Indicó que Santiago Peña ya tienen su “mansión porã” y responde con represión al que lo crítica.