Hay tantos sobres que se le olvida a Peña donde están, dijo Billy

“La gente ya está cansada de abrir la heladera y solo encontrar agua fría, mientras el presidente ya tiene su mansión porã en San Ber, sus empresas están fortalecidas y sus cuentas bancarias llenas", dijo el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA).
El parlamentario sugirió que el presidente Santiago Peña recibe tantos sobres, supuestamente productos de las coimas, que ni sabe donde se dejan.
“El presidente ya tiene tantos sobres que se le olvidan y su empleada doméstica se tropieza todo con los sobres de las coimas”, dijo el diputado liberal.
Billy Vaesken indicó también que debido los escándalos de corrupción que salpican al Presidente Santiago Peña y a su entorno político la gente está mostrando hartazgo.
“Aguántense las críticas y no tengan el mismo actuar del 31 M, porque probablemente van a tener las mismas consecuencias”, sentenció el liberal recordando la muerte del Rodrigo Quintana y la quema del Congreso Nacional durante el gobierno de Horacio Cartes y su intensión de enmienda para buscar su reelección presidencial.