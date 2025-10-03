“Sobres del poder”: critican que Primera Dama se victimice y no aclare denuncias

La especialista en derechos humanos, Alejandra Peralta Merlo, criticó duramente el pronunciamiento de la Primera Dama, Leticia Ocampos, sobre las denuncias relacionadas a los fondos en efectivo provenientes de Mburuvicha Róga. Según la abogada, el comunicado en redes sociales “no dice absolutamente nada” y evita dar respuestas claras a los cuestionamientos de la prensa y la ciudadanía.

“Su post dice absolutamente nada. Más bien, demuestra que para ella es más importante la pérdida de confianza hacia su empleada que la de la ciudadanía hacia la familia presidencial. Lo que se espera es transparencia, explicaciones y rendición de cuentas. Que muestre las facturas y aclare todos los cuestionamientos de la prensa, que finalmente es el canal de comunicación con el pueblo”, expresó Peralta Merlo.

Asimismo, cuestionó la estrategia comunicacional de la Primera Dama, a quien acusó de “victimizarse” en medio de un escándalo de corrupción que afecta directamente a la credibilidad del Gobierno.

“La victimización no corresponde. Dejó de ser Leti por cinco años. Ahora es la Primera Dama, le guste o no le guste”, enfatizó la abogada.

Las declaraciones de Peralta Merlo se suman a las voces críticas que exigen mayor transparencia y explicaciones concretas por parte del entorno presidencial. Hasta el momento, el presidente Santiago Peña no se ha expedido al respecto.

No obstante, su abogado llevó a cabo una conferencia esta mañana y aseguró que la denuncia penal presentada por legisladores opositores se basa en “suposiciones” y no incluye “indicios fácticos suficientes” para que el Ministerio Público abra una investigación.