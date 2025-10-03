Primera Dama se siente triste y decepcionada tras audios que se dieron a conocer sobre “Los Sobres del Poder”

En su cuenta oficial de Instagram, la Primera Dama de la Nación, Leticia Ocampos, publicó un escrito en el que aseguró sentir “tristeza y decepción” cuando se quiebra la confianza entre las personas.

Ocampos hizo la publicación un día después de que se dieron a conocer audios que se le atribuyen a ella, con los que se confirmaría que “Los Sobres del Poder” contenían dinero en efectivo.

“En la vida siempre me manejé con mucho respeto y buen trato hacia los demás, y en particular en lo que refiere a personas de mi confianza, no puedo evitar brindarles además afecto y todas las oportunidades que se encuentren a mi alcance para que puedan crecer en todos los aspectos de su vida. Entonces, cuando esa confianza se quiebra (y a ello se le suman grandes intereses de otros que buscan desprestigiar para su beneficio propio) invaden el dolor, la tristeza y la decepción”, escribió Ocampos.

Dijo además que si bien su compromiso como Primera Dama “sigue firme”, como “Leti me siento sumamente avasallada ante tanta manipulación de mi nombre, integridad e intimidad”.

Según la exfuncionaria del Gabinete Civil, Luz Maribel Candado, la esposa del presidente de la República, Santiago Peña Palacios, le daba las órdenes para la entrega de los “sobres con plata” en tiendas como para otros pagos. En algunas de las indicaciones que recibía también se oye que el dinero para los “sobres” tenía que ser entregado por el mandatario.

Denuncia de Luz Candado

Los sobres habían sido encontrados por el personal de limpieza en octubre de 2024 y fines de febrero de este año en el sector del quincho de la casa actualmente ocupada por el Presidente de la República y su familia, recordó.

La exfuncionaria rememoró que el uso de dinero en efectivo en Mburuvicha Róga era algo que se volvió común desde que se mudaron a la misma a mediados de agosto de 2023.

En uno de los audios remitidos por la primera dama Leticia Ocampos a Luz Candado hace referencia al pago en una tienda reconocida de ropas. “Luz, será que vos podes venir a buscar de mi casa un sobre para llevar al Paseo La Galería? Por favor a (…) Tengo que mandar una plata y tengo luego yo acá conmigo...” (sic), se escucha.

La exfuncionaria dijo que entonces el cajero de ese local comercial se encargó de abrir el sobre que estaba cerrado. En su interior había US$ 5.000 en efectivo. Un equipo de ABC acudió a esa tienda y encontró efectivamente las similitudes con relación al entorno de la fotografía tomada el 30 de mayo de 2025, de acuerdo a los metadatos.

Tío de Leticia retiró sobre

En otro de los mensajes de Ocampos de Peña habla del retiro de un sobre por parte de un tío suyo, sin detallar el contenido. No obstante, en un mensaje siguiente, la Primera Dama de la Nación hace mención de que necesitaba la llave del vestidor del Presidente de la República porque tenía que “sacar” algo.

Coincidentemente, de ese lugar supuestamente habría sido robado un monto desconocido de dinero (hasta ahora) en julio pasado, según le habían dicho a la exfuncionaria pública cuando la sometieron al polígrafo a ella, su hermana Liliana Candado y su hijo Fabrizio Romero (entonces cocinera y mozo de Mburuvicha roga, respectivamente).

Todos eran funcionarios del Gabinete Civil de la Presidencia de la República y terminaron desvinculados.

Hugo Romero, esposo de Luz Candado y exmilitar, igualmente fue sometido al polígrafo pese a no ser empleado público. Romero relató que por aparente influencia del presidente Santiago Peña también perdió su empleo en el sector privado.