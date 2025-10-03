Sobres del poder: “Tenés que ser Mandrake para defender una situación como esta”, dice Filizzola

El abogado del presidente Santiago Peña, Ricardo Preda, dijo hoy que la denuncia penal presentada ayer por legisladores opositores contra el mandatario por supuestos indicios de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y otros delitos, se basa en “suposiciones” y tampoco incluiría “indicios fácticos suficientes” para que el Ministerio Público abra una investigación.

Al respecto, el senador Rafael Filizzola alegó que “ante hechos tan contundentes, lo único que se puede responder es un disparate como ese”, ya que el Peña no podría justificar cómo su esposa, Leticia Ocampos, “paga las cuentas para decorar la casa en San Bernardino con una bolsa de dinero”.

También como una referencia a lo que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, había dicho sobre el asesinato de Marcelo Pecci, el legislador apuntó que “tenés que ser Mandrake para defender una situación como esta”.

Asimismo, cuestionó otros escándalos como los pupitres chinos, las vinculaciones de Peña con el empresario Long Jiang, al igual que sus vínculos con ueno bank. “Ricardo Preda tiene que cumplir con su cliente; tiene un caso muy difícil. Tenés la grabación, andá buscá la bolsa que dejé sobre el sofá, acá es un escándalo, pero controlan el parlamento, la Justicia y el Ministerio Público”, agregó.

Falta de inteligencia en caso de militar

Por el homicidio del militar Guillermo Moral, el uniformado que había denunciado el intento de ingresar un celular a la celda de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, el opositor recordó que la víctima ya habría denunciado una serie de amenazas.

“Fue testigo en un juicio donde le dieron una pena irrisoria a este militar (Luis Belotto). El mayor Moral ya estaba recibiendo una serie de amenazas, llegó a denunciar y ¿cómo nadie tomó cartas en el asunto? Es de cajón; se debió haber evitado y no se evitó porque no le pusieron seguridad al mayor“, apuntó.

Asimismo, sostuvo que el ministro del Interior, Enrique Riera, y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, debieron utilizar la inteligencia para saber quiénes lo estaban siguiendo.

“No es la primera; así le abandonaron a Pablo Medina, así le abandonaron a Marcelo Pecci; le abandonan todos los días la memoria porque no investigan y protegen a los autores morales. Un desenlace mortal que enluta al pueblo paraguayo y se pudo haber evitado“, concluyó.

