Van a inaugurar una calle en homenaje a Lalo Gomes

Luego de la inauguración de la Expo Amambay 2025, este sábado van a realizar la inauguración de una calle que llevará el nombre del fallecido exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes. El intendente Ronald Acevedo confirmó que la solicitud fue presentada por la familia y apoyada por la Asociación Rural del Paraguay y la Junta Municipal en Amambay.

Por ABC Color
03 de octubre de 2025 - 11:49
Mañana se inaugurará la calle “Diputado Nacional Eulalio Gómes Batista”, en de Pedro Juan Caballero. Estará ubicada en el kilómetro 4,5 de la ciudad, junto al campo de exposiciones de la sede de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

El intendente Ronald Acevedo Quevedo detalló que la familia del asesinado parlamentario presentó una solicitud ante la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero, que otorgó la aprobación por mayoría. Destacó que el pedido fue respaldado por la ARP de Amambay.

El pedido fue impulsado por la hermana de Gomes, Olga Gomes quien es concejal departamental de Amambay.

Abatido en operativo policial

Lalo Gomes fue abatido hace más de un año, en agosto del 2024, en su vivienda. Según el reporte oficial, agentes policiales realizaron un allanamiento por orden fiscal y fueron recibidos a disparos por el parlamentario. El diputado terminó muerto en la puerta de su habitación, tras recibir dos impactos de bala por parte de los intervinientes.

El allanamiento se llevó a cabo en torno a un operativo por lavado de dinero procedente del tráfico internacional de drogas.

En ese mismo operativo, también fue imputado y detenido el hijo de Gomes, Alexandre Rodrigues Gomes.

