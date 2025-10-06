Analizarán el pedido de intervención de la municipalidad de Mallorquín

La iniciativa, que fue impulsada por concejales municipales, se encuentra en el punto doce del orden del día a petición de la diputada Rocío Abed (ANR-HC).

El reclamo de intervención fue entregado al Ministerio del Interior el 19 de agosto último y luego a la Presidencia de la República el 10 de septiembre. Desde el 19 de septiembre se encuentra en la Cámara de Diputados para su tratamiento.

Lea más: Concejales aprueban pedido de intervención de la Municipalidad de Juan León Mallorquín

Los ediles de Juan León Mallorquín respaldaron su solicitud de intervención municipal con un informe de la Contraloría General de la República que señaló 24 presuntas irregularidades cometidas por el intendente Elvio Coronel, siendo los más graves el giro de millonarios cheques al portador y la compra de combustible sin tarjeta magnética por más de G. 1.900 millones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Tribunal Electoral ordena reponer a concejal suspendida en Mallorquín

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, fueron detectadas varias falencias administrativas en el uso de fondos públicos.

En su defensa, el intendente asegura que el pedido de intervención es una jugada política de los colorados para posicionar al “clan Ovelar” en la zona.