ANR: Proclaman a González Vaesken, candidato a intendente de CDE

El Tribunal Electoral Partidario de la ANR (TEP), presidida por Santiago Brizuela, proclamó hoy la postulación de Roberto González Vaesken como el candidato a intendente de Ciudad del Este para los comicios previstos el 9 de noviembre. El postulante tiene el apoyo de Honor Colorado y de toda la disidencia colorada (Colorado Añetete, Fuerza Republicana y Causa Republicana).

Con 14.852 votos, Roberto González Vaesken, del movimiento Renovación y Unidad Colorada, fue proclamado ganador de las internas coloradas del domingo último.

En segundo lugar quedó Rubén Azcona, del movimiento Avanzar Colorado, con 1.213 votos. En tercer y último puesto, Ygnacio Flores “León Kare”, del movimiento Redención Colorada.

Además, hubo 815 votos nulos y 187 votos en blanco, conforme los datos. Con esto se completan los 17.231 votos, según consta en el acta firmada por la abogada Mónica Seifart, miembro del TEP.

Las municipales de Ciudad del Este serán para completar el período correspondiente al 2021-2026 dejado por Miguel Prieto, del movimiento Yo Creo, jefe comunal destituido en un controversial proceso exprés en la Cámara de Diputados.

Prieto apoya al candidato Daniel Pereira Mujica por el movimiento Conciencia Democrática Esteña - CDE 25 (Yo Creo).