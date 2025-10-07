Bajo control tecnológico en San Ber, según Contraloría

En ese contexto, detectó que la administración Emigdio Ruiz Díaz (ANR-HC) tiene muy pocos indicadores aprobados que garanticen la seguridad tecnológica de la institución.

El ente contralor determinó que la municipalidad no cuenta con una unidad específica que administre el entorno tecnológico, tampoco se tienen identificados los activos informáticos críticos para la provisión de servicios y resguardo de la información de la institución. Tampoco se tiene un sitio de resguardo alterno de copias.

En cuanto, a Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) se midieron 44 indicadores en la Municipalidad de San Ber y se llegaron a cumplir 21 de ellos, obteniendo una calificación media, según CGR.

La Contraloría indicó que la comuna debe aplicar los controles adecuados de ciberseguridad, adaptándolos a las necesidades de la institución, implementar medidas físicas para proteger la información de accesos no autorizados, daños e interferencias mientras es procesada, almacenada o transmitida y realizar el monitoreo constante sobre los proveedores de servicios tercerizados.