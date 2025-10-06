Municipios no rinden cuentas sobre el uso de royalties a CGR

La Contraloría General de la República (CGR) informó que la Municipalidad de Valenzuela (Cordillera), cuya intendenta es Mirtha Fernández (PLRA) no presentó su rendición de cuentas correspondiente al segundo cuatrimestre del año con respecto a los royalties. En tanto que si entregó su rendición sobre otras compensaciones.

Lea más: Asunción, Juan de Mena y Valenzuela con cuentas bloqueadas

La intendenta liberal, quien está acusada por lesión de confianza por una supuesta malversación de G. 1999 millones y recientemente fue imputada en otra causa similar, no entrega documentación a la CGR desde el 2022, por lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas le mantiene bloqueadas las transferencias estatales.

La CGR también informó que la Municipalidad de Puerto Casado tampoco presentó rendiciones de cuentas. La administración municipal sigue conflictuada debido a que el intendente electo Hilario Adorno (ANR-HC) y el intendente interino Domingo Vera (ANR), ambos colorados, se disputan la administración comunal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Justicia hace un “guiño” a intendente cartista condenado

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hilario Adorno está condenado y tiene prohibición de acercarse a la sede municipal, por lo cual, el concejal Domingo Vera fue designado intendente interino. Sin embargo, el Ministerio de Economía llamativamente sigue transfiriendo los millonarios recursos estatales al cartista condenado.

La Contraloría informó también que recibió 256 rendiciones de cuentas sobre el uso de royalties de los jefes comunales, de los cuales 22 siguen en proceso de verificación.

En tanto que, las rendiciones de cuentas sobre el uso de otras compensaciones estatales fueron recepcionadas 243, de los cuales 18 siguen en proceso de verificación.