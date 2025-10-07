Senado sancionará ley que traba embargos abusivos a funcionarios públicos

El texto, impulsado por el senador cartista Natalicio Chase y respaldado por la comisión “antimafia de pagarés”, fue aprobado inicialmente en la Cámara Alta, pero sufrió modificaciones en Diputados.

Uno de los cambios fue la exclusión del Banco Nacional de Fomento (BNF), señalado como pieza clave en el esquema de descuentos abusivos que afectan principalmente a docentes y enfermeras.

El objetivo central de la propuesta es limitar la cantidad de descuentos que podían aplicar las instituciones sobre los haberes de los trabajadores del Estado.

Lea más: Corte no suspenderá descuentos a víctimas de la “mafia de los pagarés”

El 9 de septiembre, previo a la sesión plenaria de Diputados, las comisiones de Equidad, presidida por la cartista Rocío Abed y Presupuesto, encabezada por la cartista Cristina Villalba introdujeron cambios tras recibir un informe del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional (VMCHGO) del Ministerio de Economía y Finanzas.

La semana pasada, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores recomendó aceptar las modificaciones que fueron introducidas por Diputados y así sancionar la norma. El proyectista de la norma, el senador Chase había dicho que las modificaciones hechas a la norma no desvirtúan la esencia del proyecto.

El Senado tiene ahora en sus manos la decisión de ratificar la versión original, que incluía al BNF o aceptar la versión de Diputados.