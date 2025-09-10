Corte no suspenderá descuentos a víctimas de la “mafia de los pagarés”

En la sesión plenaria ordinaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de hoy, el presidente César Diesel dio a conocer la contestación que remitirán a la Cámara de Diputados, referente a una petición realizada con relación al caso de la “mafia de los pagarés”.

“La Corte Suprema de Justicia carece de facultades para disponer de manera general o automática la suspensión de efectos jurídicos derivados de resoluciones judiciales o de medidas dictadas por jueces competentes”, dice la primera parte del dictamen elaborado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la CSJ, en respuesta a la declaración N° 987 de la Cámara de Diputados.

A través de la mencionada declaración, aprobada el 27 de mayo pasado, Diputados instó a la Corte Suprema de Justicia, a suspender de forma temporal los descuentos a las víctimas de los hechos relacionados con la trama delictiva denominada “mafia de los pagarés”.

El documento argumenta que la solicitud se realiza “ante a necesidad de adoptar medidas institucionales para acoger los mecanismos integrales, con el fin de proteger a miles de afectados por los hechos relacionados con la trama delictiva denominada “mafia de los pagarés”.

Corte se excusa de intervenir en juicios de la “mafia de los pagarés”

“La Corte Suprema de Justicia no puede disponer una suspensión generalizada ni automática de los derivados de descuentos de pagarés, aun cuando existan sospechas de ilicitud en sus orígenes, sin la correspondiente intervención jurisdiccional dentro de los procesos específicos”, agrega la contestación.

Asimismo, los ministros agregan que “las personas que se consideran afectadas por los efectos derivados de la ejecución de pagarés vinculados a hechos ilícitos cuentan con vías procesales para promover incidentes, medidas cautelares, Nulidades o impugnaciones”.

