Oposición logra aprobar pedido de informes sobre operativo policial en marcha de la Generación Z tras salvataje a Riera y al Comandante

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles un pedido de informes al Poder Ejecutivo, presentado por el senador Rafael Filizzola del Partido Democrático Progresista (PDP), para esclarecer el procedimiento policial aplicado durante la manifestación de la Generación Z, realizada el pasado 28 de septiembre. Minutos después, el cartismo y sus aliados archivaron el pedido de interpelación al ministro del Interior, Enrique Riera y al comandante de la Policía Nacional, Carlos Humberto Benítez.