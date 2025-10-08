Peña prepara su viaje número 53: estará en Italia entre el 11 y el 16 de octubre

La Presidencia de la República solicitó este miércoles al Congreso Nacional autorización para que el presidente Santiago Peña viaje esta semana a Roma, Italia, en el que será el viaje número 53 que el mandatario realizará al exterior desde que asumió la Presidencia de la República en 2023.

El presidente Peña realizará una visita oficial a Roma luego de haber sido invitado por la primera ministra italiana Giorgia Meloni, con quien se reunió el pasado 23 de septiembre cuando ambos mandatarios se hallaban en Nueva York, Estados Unidos, con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores informó en un principio que el viaje del presidente Peña a Italia tendría lugar entre el 13 y el 15 de octubre, el escrito presentado hoy por la Presidencia al Congreso señala que el viaje del mandatario será más largo: estará fuera del país entre el 11 y el 16 de octubre.

Segundo viaje a Italia

El de este mes será el segundo viaje de Peña a Italia como presidente.

En noviembre de 2023, poco más de tres meses después de que asumió la Presidencia, Peña viajó a Roma, donde se reunió con el presidente italiano Sergio Mattarella y con el papa Francisco.