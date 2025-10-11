Revelan nexos del hijo de Lalo con grupos criminales

“Tenemos que unir fuerza mano” (sic), escribió el 1 de noviembre de 2020 Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes a otra persona que no se logró identificar a través de la plataforma SKY ECC. Esta captura forma parte del extenso informe elaborado por la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos de la Policía Nacional (SIU), a partir de extractos remitidos por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) a la Fiscalía y que actualmente están en el despacho del juez de lucha contra el Crimen Organizado, Osmar Legal, en el marco de la operación Pavo Real II.

Antes de ese pedido, en el hilo de mensajes se lee: “Vamos a dar un tiempo dps (después) pedimos que él pueda trabajar devuelta. Pero ya está resuelto mano” (sic). Luego siguió con: “Mano le dije a Bonitão para nosotros hacer nuestro encuentro d grupo. Nosotros ellos y hablar un poco y que unamos fuerza” (sic).

El hijo de Lalo Gomes insistió con la realización de una reunión: “Vamos a armar partido y dps asado. Si vamos hacer. Nosotros los irmao mota agua xxt. Si mano. Vamos a estar preparando. Si mano así mismo. Ay que correr d (de) problema mano. Hablando es mejor” (sic).

Según el documento de SIU, en el intercambio de mensajes encriptados entre Alexandre Rodrigues con la otra persona no identificada, pero bajo el pin 5KAVFS hacían referencia aparentemente a Giovanni Barbosa da Silva, alias Bonitão, miembro del Primer Comando da Capital (PCC) expulsado de nuestro país, además de los hermanos Mota y agua, en posible mención a alias Aguacate, Marcio Ariel Sánchez, quien era considerado el jefe de los sicarios del PCC.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Reunión con Chicharõ

El 5 de noviembre de 2020, Alexandre Rodrigues Gomes intercambió de nuevo mensajes con el pin 5K4VFS. En esa ocasión, la conversación giró en torno a una posible reunión con Carlos Rubén Sánchez, alias Chicharõ, asesinado en 2021 y sindicado como parte de una presunta red de narcotráfico. “Hoy cumple d (de) chicha me fui a almorzar cn (con) el. Lunes voy (a) organizar una reunión. Fruta Mota y el para que se hable un poco xq mucha fofoca (chisme) es” (sic), escribió el hijo de Lalo Gomes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otro tramo de la conversación, Alexandre Rodrigues Gomes dijo al mismo interlocutor: “Nandengo amigopa todos de aquí d (de) la zona. Ya le escribí al mitai. Qué quiero que se unan xq Ruiz Díaz buscó a fruta. Y fruta sabe que no fue chicha. Entonces o se unen o fruta tiene que fue el” (sic).

Mensajes sobre Pecci

La documentación elaborada por SIU de la Policía Nacional muestra el intercambio de conversaciones de Alexandre Rodrigues Gomes con Anderson Ríos Vilhalva, alias Pepe, y ligado a Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão.

Ríos Vilhalva –señalado como un presunto pistolero y parte de otra organización aparentemente criminal de la frontera– recibió mensajes vía SKY ECC del hijo de Lalo Gomes en los cuales mencionaba su intención de “matar” al asesinado fiscal Marcelo Pecci como también a un juez.

Los chats entre Rodrigues Gomes y Ríos Vilhalva se dieron entre setiembre y noviembre de 2020, coincidentemente, es el mismo periodo en el cual el hijo de Lalo Gomes buscaba unir fuerzas con los demás grupos criminales.

Ríos Vilhalva estuvo detenido entre febrero y octubre de 2020 en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

Pecci terminó asesinado el 10 de mayo de 2022, en una playa de Barú, Colombia.

Charla con líder de EPP a través de Cachorrão

Otro extracto de SKY ECC revela que Alexandre Rodrigues Gomes tuvo una charla con el jefe del EPP. “Hoy hable cn (con) el jf (jefe) d (de) epp. A través d (de) cachorraõ” (sic), escribió el 22 de julio de 2020 el hijo de Lalo Gomes al usuario con el pin 5K4VFS y que no se identifica. Tampoco se identifica al líder del EPP.

Esta conversación con el jefe del grupo criminal supuestamente se produjo luego de que en una de las estancias del ya fallecido diputado y padre de Alexandre Rodrigues apareciera el 20 de julio de 2020 un panfleto. Para entonces, Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorraõ, estaba detenido en la Agrupación Especializada.

Un punto llamativo es que casi dos meses después de esa charla, el 4 de setiembre de 2020, Alexandre Rodrigues escribió a Anderson Ríos Vilhalva, alias Pepe, la intención de matar a dos integrantes del EPP. Incluso, en los extractos posteriores a esa fecha menciona una supuesta promesa de liberar una zona para plantación.

Abdo niega reunión y pedido de ayuda a Lalo

El expresidente de la República Mario Abdo Benítez afirmó ayer a ABC que nunca recibió al entonces diputado de ANR Eulalio “Lalo” Gomes junto con su hijo Alexandre Rodrigues Gomes. Así el exmandatario se desmarcó de algunas de las extracciones de SKY ECC en las cuales se cita un supuesto encuentro de Gomes y su hijo con un tal “Nº 1” “Presi” allá por setiembre de 2020.

Abdo Benítez igualmente negó que alguna vez pidió ayuda al ahora ya fallecido legislador colorado con relación al EPP. “Mucho menos realicé un pedido como el que se alude en las conversaciones publicadas”, dijo el expresidente haciendo referencia a una captura de mensaje extraído del teléfono de Lalo Gomes que también se agregó en el informe elaborado en SIU.

Según el chat entre Lalo Gomes y su hijo Alexandre Gomes, supuestamente Marito le pidió ayuda. “Si se le ayuda el libera la zona por 2 años me dijo en Arroyito” (sic), remitió Gomes a su hijo Alex.

Abdo Benítez, asimismo, aseguró que durante su mandato jamás se reunió con un fiscal o fiscala; mucho menos por el caso citado por Rodrigues Gomes. Este último habló de supuestas gestiones para la liberación de Anderson Ríos Vilhalva, alias Pepe.

“Además del respeto que siempre mostré al funcionamiento independiente de todo el Poder Judicial, considero oportuno y sensato recordar, porque además era algo de público conocimiento, que mi relacionamiento con la entonces titular del Ministerio Público (Sandra Quiñónez) siempre se limitó al plano institucional. Nunca existió la más remota posibilidad de cometer una locura como presionar al Ministerio Público para liberar a un narcotraficante. Eso hubiese sido ponerme a la horca”, puntualizó.

El exmandatario recordó que bajo su gestión se realizaron grandes esfuerzos para combatir al EPP. “Y, teniendo en cuenta los resultados, y observando la cuestión en términos comparativos, puede decirse incluso que nuestra administración se destacó en la lucha contra ese grupo criminal. Todas esas acciones eficaces de los órganos de seguridad, a lo largo de los cinco años, se hicieron con la ley en la mano” (sic), acotó.

Por último, reconoció que las acciones también fueron insuficientes, en el sentido de que no se logró dar una respuesta definitiva a las familias de los secuestrados. “De hecho, lo señalé en mi último informe al Congreso de la Nación. Mis palabras finales, mi último mensaje a los legisladores y el pueblo paraguayo, fueron un reconocimiento de que, como sociedad, seguimos teniendo una pesada deuda con Óscar Denis, Edelio Morínigo y Félix Urbieta”, dijo.

Afinidad con otros de “prontuario” conocido

El informe elaborado por SIU y remitido a la Fiscalía presenta por otro lado una aparente afinidad que tenía Alexandre Rodrigues Gomes con personas salpicadas por supuesto lavado de dinero, por narcotráfico e incluso por tráfico de cigarrillos. Uno de ellos es Luiz Henrique Boscatto, señalado por integrar una organización criminal dedicada al contrabando agravado de cigarrillos.

De acuerdo al documento, Boscatto era parte del círculo cercano o conocido de Rodrigues Gomes. Para ello se adjuntó algunas capturas de chats extraídos del teléfono del exdiputado ya fallecido Lalo Gomes.

Boscatto, según el informe, cumplió un rol central en la estructura financiera ilícita encabezada por Darío Messer, principal figura en el esquema de lavado de dinero del caso Lava Jato.

Precisamente, otro citado es Darío Messer, conocido como el “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes. En el informe se agregó que según el testimonio de Myra Athayde, pareja de Messer, Alexandre Rodrigues Gomes habría actuado de piloto de la aeronave que habría facilitado el traslado clandestino de Messer de Paraguay a Brasil durante su periodo de fuga.

El otro mencionado es Atiliano Arteta Aponte, identificado por el Ministerio Público como líder de una organización criminal de tráfico internacional de cocaína. Esta estructura fue desarticulada en junio de 2019, en el marco de la operación Pescador. “Pobre Arteta hoy tubo problema” (sic), escribió Alex Rodrigues a su padre.

Diego Isaac Benítez aparece como otro de los citados en el informe. De acuerdo con el documento, Alexandre Rodrigues Gomes aparece en varias fotografías y chats con su padre Lalo Gomes haciendo referencia a contactos con Diego Benítez, señalado como parte de una supuesta red de narcotráfico.

En el análisis de SIU dice que Rodrigues Gomes pudiera haber estado en conocimiento o incluso haber participado de manera directa o indirecta en las actividades ilícitas atribuidas a Benítez.

Otros que aparecen son Antonio Joaquim Goncalves da Mota, cuyo clan fue vinculado al supuesto tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y otros; Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, considerado en el Brasil como uno de los mayores narcotraficantes y Oscar Cabreira Pinazo, fallecido en 2025 y vinculado al esquema de supuesto lavado de dinero del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão.