Detenidos reportan abusos y repudian gobierno “ñembotavy”

Riera, que hace una semana sacó pecho y defendió la cuestionada actuación policial, justificando acciones como el “pyraguereato” o infiltración sin orden judicial a grupos de conversación, no se animó ayer a dar la cara en la audiencia, encabezada por el diputado Mauricio Espínola (ANR, Añetete), en representación de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.

Lea más: Senado apoya represión a Gen Z y rechaza interpelar a Enrique Riera

Entre otros varios relatos, el joven Néstor Regis reportó que fue detenido y sometido con brutalidad por la Policía, que no solo le provocó lesiones serias, sino también le negaron la asistencia debida.

El joven, que es exjugador de la selección paraguaya de vóley de playa y jugador de primera en el Sportivo Luqueño en dicha modalidad de pista. Actualmente es artemarcialista y debía representar á nuestro país en el Sudamericano de Taekwondo WTF, pero por las lesiones sufridas tuvo que desistir.

“Tengo varios tipos de roturas, también desgarros y el más importante, que es el que posiblemente me opere es la ruptura del ligamento cruzado anterior”, relató, mencionando que prácticamente ya pierde la oportunidad por el paso del tiempo y la preparación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El mismo afirmó haber sufrido también maltratos como golpes y incluso estando ya detenido en la patrullera y esposado, le pegaron en el cuello dificultando la respiración y en la boca, generándole serias heridas agravadas por el uso de frenillo en su caso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al ser consultado si alguien se hizo cargo, dijo: “Nadie, yo mismo por mi cuenta me estoy haciendo cargo de mis gastos”. En la audiencia también se pidió que ninguno quede con antecedentes.