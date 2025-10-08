Senado apoya represión a Gen Z y rechaza interpelar a Enrique Riera

Por 24 votos a favor y 10 en contra, el Senado, de mayoría cartista, aprobó la resolución que respalda el desproporcionado despliegue y la represión policial contra jóvenes de la Generación Z.

Los oficialistas calificaron de “violentos” a los manifestantes que se movilizaron contra los supuestos hechos de corrupción en el Gobierno de Santiago Peña (ANR, HC) y el escándalo de los “sobres del poder”.

Dicha resolución presentada por los cartistas se tituló: “Por la cual se reafirma el respeto al derecho constitucional a la manifestación pacífica, apoya la actuación de la Policía Nacional y reprocha los actos de violencia ocurridos durante la marcha del grupo autodenominado ‘Generación Z’ el día 28 de setiembre de 2025 en la ciudad de Asunción”.

Con esta disposición, el cartismo intentó revertir la resolución de la Cámara de Diputados, que “repudió” la represión policial.

Tras un largo debate, los cartistas y sus aliados reunieron 24 votos a favor de lanzar este mensaje político contra la ciudadanía.

Posteriormente el pleno resolvió rechazar y remitir al archivo los pedidos de interpelación contra el ministro Riera y el comandante de la Policía Nacional, Crio. Carlos Benítez.

Por su parte, la oposición solo logró aprobar un pedido de informes sobre el operativo policial, una iniciativa de Rafael Filizzola (PDP).

Criminalizar la protesta de jóvenes

Durante el debate, Yolanda Paredes (CN) repudió que el Gobierno busque criminalizar una manifestación de jóvenes y advirtió que así empiezan las dictaduras.

Filizzola afirmó que Benítez trajo evidencia chapucera que ni los peores pyrague del stronismo habrían conseguido. Repudió también que lo haya puesto como encargado al Crio. Gustavo Errecarte, pese a sus antecedentes de denuncias de corrupción.

Celeste Amarilla (PLRA) dijo que el Gobierno muestra a los linces como “superhéroes” para que después lloren porque les lanzaron una piedra, supuestamente.

Audiencia con los detenidos

El diputado colorado Mauricio Espínola (ANR, Añetete) cursó invitación a audiencia pública el lunes 13, a las 09:30, en la sala de sesiones de Diputados a la treintena de detenidos en las manifestaciones contra el Gobierno el pasado 28 de septiembre de la llamada “Generación Z”.

Además, a una decena de abogados que asistieron a los jóvenes, a fin de ahondar en denuncias sobre presunto abuso de autoridad y detenciones arbitrarias por parte de la Policía del gobierno de Santiago Peña.