Juan León Mallorquín se suma a otras seis intervenciones cajoneadas

La postergación se dio a pedido del diputado liberocartista Marcelo Salinas, que solicitó que este pedido de intervención sea tratado junto con los pedidos contra la gestión de los opositores Vidal Argüello en Yby Yaú, Juan Manuel Ávalos de Lima, el de Emboscada, Silvio Peña y los cartistas César Machuca de Ybyrarobaná, Tomás Olmedo de Ñemby y Hernán Ysidro Rivas de Tomás Romero Pereira.

Lea más: “Cajonean” por 90 días pedidos de intervenciones a municipios

Este último es el más mimado y protegido del cartismo, ya que el intendente de Tomás Romero Pereira es además padre del senador cartista Hernán David Rivas. Sumado a esto, Rivas fue el único salvado de la intervención en dos ocasiones en este periodo, junto a su correligionario Olmedo de Ñemby.

El de Coronel se suma en el freezer ahora a los seis pedidos anteriores fueron congelados el pasado 9 de septiembre. Si bien supuestamente se acordó tratar en tres meses de vuelta estos pedidos, pero dicha fecha ya sería posiblemente en el receso parlamentario. De tal forma, con suerte se podría tratar en marzo del próximo año.

La postergación de esta manera se convierte en un blanqueo implícito, puesto que hace casi imposible que por los plazos ya sea viable una intervención, puesto que entre la conformación de comisiones especiales, la aprobación en Diputados, la designación de un interventor por parte del Ejecutivo y llevar adelante la intervención como tal se requerirán 3 meses más.

Es decir, en el mejor de los casos, en junio del próximo año se podría destituir a algunos de ellos, lo cual sería ridículo, ya que las internas para las municipales del 2026 están fijadas para el 7 de junio del año próximo y las generales serán el 4 de octubre de 2026.