Peña se reúne con Giorgia Meloni en Italia

Desde la Presidencia informaron este martes que Santiago Peña ya se encuentra en Italia, cumpliendo con su agenda prevista antes del desvío hacia Egipto para presenciar la firma del acuerdo de paz entre Hamás e Israel.

Primeramente, se dio a conocer que se reunió con representantes de Salcef Group, empresa dedicada a la industria ferroviaria e infraestructura. “Conversó sobre oportunidades de inversión en proyectos estratégicos como el tren de cercanía y la interconexión ferroviaria regional”, señalaron desde la Presidencia.

Luego, Peña se trasladó a Roma para encontrarse con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, con quien se reúne a estas horas.

“Paraguay sigue fortaleciendo sus relaciones bilaterales con Italia y consolidando su presencia en el escenario global”, indicaron desde el área de prensa, sin brindar aún detalles relacionados con la agenda o los temas que se debatirán en el encuentro.

El presidente Santiago Peña estará en Italia hasta el 16 de octubre, según el permiso oficial solicitado ante el Congreso Nacional antes de salir del país.

Encuentro sobre antiterrorismo

Esta noche, Peña participará en una reunión del conocido como "Proceso de Áqaba“, una serie de reuniones internacionales que buscan reforzar la cooperación en materia antiterrorista y de seguridad impulsadas desde 2015 por el rey Abdalá II de Jordania.

Mañana, Peña será recibido al mediodía por el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, para un almuerzo de trabajo en el Palacio del Quirinale de Roma.

Posteriormente, mantendrá encuentros con inversores industriales italianos y, por la noche, tomará el vuelo de regreso desde Roma a Asunción.