Petersen defiende a Hugo Meza y llama a la calma tras la polémica por China

El diputado cartista, Francisco Petersen, se refirió a la polémica suscitada dentro del oficialismo tras las afirmaciones de su colega Hugo Meza, quien planteó la necesidad de discutir la política de reconocimiento a Taiwán y la eventual apertura de vínculos con la República Popular China.

La postura de Meza generó una inmediata respuesta del líder de la bancada de Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase, quien recordó que la conducción de la política exterior “es atribución exclusiva del presidente de la República”, y aclaró que el legislador “no representa la postura del movimiento oficialista”.

Ante ese escenario, Petersen pidió prudencia y respeto dentro del movimiento. “Respeto la posición de Hugo y me pareció un poco desacertada, de repente, la reacción que tuvo Natalicio. Niego categóricamente que esto sea un desafío a la posición del Gobierno ni de Honor Colorado”, afirmó en diálogo con medios de prensa.

El diputado aseguró que Meza no busca romper la histórica relación con Taiwán, sino conocer mejor la realidad de China continental. “Él no está en contra de la cooperación con Taiwán. Solo quiere informarse sobre los beneficios o riesgos que podría implicar relacionarse con China continental”, explicó.

Petersen destacó que dentro de su bancada existe pleno respaldo a Meza: “Le damos total apoyo y respetamos su interés de conocer la otra China. Convivimos, nos respetamos y eso es lo mejor de la democracia: poder pensar distinto sin que haya rupturas”.

“No hay crisis en el oficialismo”

El parlamentario descartó que la discusión haya generado fracturas dentro del movimiento Honor Colorado o de la bancada oficialista. “No creo que pueda haber ningún tipo de ruptura. Hay respeto mutuo, y Hugo es una persona ilustrada que entiende las consecuencias de sus acciones”, afirmó.

También subrayó la vigencia y la importancia del vínculo diplomático con Taipéi, destacando los beneficios recibidos a lo largo de casi siete décadas de cooperación bilateral. “Taiwán ha sido un aliado estratégico. Tenemos una relación sólida, con apoyo en educación, cooperación técnica y programas sociales”, sostuvo.

Como muestra de su buena relación con las autoridades taiwanesas, Petersen recordó que recientemente compartió un encuentro con el embajador de Taiwán en su residencia del Chaco. “Tengo un gran aprecio por él y valoro mucho el trabajo conjunto que hacemos con su país”, añadió.

Finalmente, el legislador insistió en que la propuesta de Meza debe ser entendida en el marco de la libertad de pensamiento. “Él no está buscando un cambio de política exterior, sino ampliar su conocimiento. Y en democracia, eso se debe respetar”, concluyó.

