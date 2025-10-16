Felicitación a Machado: el voto en contra de una senadora y qué opina su compañero de bancada

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el senador opositor José Oviedo (Yo Creo) comentó sobre la declaración aprobada ayer por la Cámara Alta para felicitar a la líder opositora venezolana María Corina Machado por haber sido adjudicada con el premio Nobel de la Paz, y se manifestó sobre el voto en contra de la declaración que emitió la senadora opositora Esperanza Martínez (Frente Guasú).

El voto de la senadora Martínez fue el único en contra de la declaración de felicitación a Machado, que fue propuesta por senadores del oficialismo, quienes argumentaron que se trataba de un reconocimiento a la política venezolana “por su lucha incansable para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia” en Venezuela.

El senador Oviedo dijo que no le extrañó el voto en contra de la senadora Martínez, izquierdista y miembro al igual que él de la “Bancada Democrática” en el Senado, un bloque opositor en la Cámara Alta con integrantes de varios partidos y movimientos de la oposición.

Aunque afirmó que en general le sorprende lo que interpreta como un “apoyo” de la senadora Martínez al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, que la oposición venezolana y gran parte de la comunidad internacional catalogan como “dictadura”; el senador Oviedo rechazó que la postura individual de la senadora Martínez sobre la declaración relacionada al Nobel de la Paz signifique que hay intenciones de “instalar la dictadura” en Paraguay dentro de su bancada.

“No hay programa en una bancada democrática, cada uno tiene su agenda e ideología, nos reunimos a debatir y nada más”, dijo.

Esperanza Martínez, “una referente”

Señaló además que la senadora Martínez ya fue parte de un gobierno – el de Fernando Lugo (2008-2012) - que “no fue una dictadura” y “les fue muy bien”.

Destacó en particular el rol de Martínez como ministra de Salud en ese gobierno diciendo que su trabajo tuvo muy buenos resultados particularmente en el interior del país.

Calificó a la senadora como “una colega que respeto” y “una referente” de la oposición.

Añadió que la “Bancada Democrática” tiene como objetivo intentar contribuir al “equilibrio de poderes” que, en su opinión, se ha perdido en el Senado durante el actual periodo parlamentario, en el cual el oficialismo ostenta una mayoría “aplastante”.